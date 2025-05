Ribassi sui mercati: istruzioni per l'uso

Senza i timestamp, il documento tradotto in italiano è il seguente:

Ciao, sono Stephen Anness, Responsabile delle Azioni Globali qui a Invesco a Henley. Volevo solo fornire un po' di aggiornamento, dato la volatilità del mercato che abbiamo visto negli ultimi giorni, per darvi tutte le opinioni e dirvi come lo stiamo affrontando come team. Penso che la prima cosa da dire è che chiaramente c'è volatilità nel flusso di notizie che stiamo vedendo riguardo ai dazi. E le potenziali ritorsioni sono piuttosto inquietanti per gli investitori.

Abbiamo visto i mercati reagire a questo. I mercati odiano niente più dell'incertezza. E abbiamo un'enorme quantità di incertezza al momento. Sarebbe impossibile per me stare qui e dirvi che sappiamo come si evolverà questa situazione. Tuttavia, quello che posso dirvi è cosa stiamo facendo al riguardo come team. Abbiamo visto molti periodi di volatilità prima. Come team, abbiamo vissuto la crisi finanziaria globale, il periodo COVID, le recessioni industriali nel 2015 e 2016, e naturalmente la crisi del debito europeo nel 2010 e 2011. E attraverso quei periodi, siamo rimasti coerenti.

Nel modo in cui affrontiamo questo tipo di volatilità. Quindi cosa stiamo facendo al riguardo come team? Bene, innanzitutto ci stiamo concentrando sul lungo termine. Stiamo cercando di investire con una prospettiva di 3-5 anni. E stiamo cercando di trovare le migliori aziende con i migliori team di gestione che pensiamo possano essere sostanzialmente più grandi in quel periodo di tempo, dove le valutazioni sono davvero piuttosto attraenti. In secondo luogo, dobbiamo ritestare la nostra tesi di investimento. Ci sono chiaramente aziende che saranno impattate dalle notizie.

E ci sono anche aziende, però, che potrebbero essere avvantaggiate da queste notizie, dove forse non hanno un impatto diretto sui dazi. E infine, stiamo concentrando il nostro capitale nelle nostre migliori idee. Questo mercato ha offerto una serie di opportunità davvero entusiasmanti in aziende che ci piacciono molto. E quindi quello che stiamo facendo è andare riga per riga, azienda per azienda, cercando di trovare le migliori opportunità che possiamo.

Possono anche cambiare i loro piani di assunzione. E quindi è probabile che vedremo, penso, un rallentamento nei risultati di molte aziende nel prossimo periodo. Quindi quello che abbiamo fatto è riassegnare il nostro capitale all'interno del portafoglio. Abbiamo un numero di aziende che hanno effettivamente performato abbastanza bene durante le fasi iniziali di questa volatilità del mercato, e abbiamo anche visto alcune dove pensiamo che i prezzi delle azioni siano forse caduti più di quanto sia realmente probabile l'impatto di ciò che stiamo vedendo. E quindi abbiamo riassegnato costantemente il capitale all'interno del portafoglio.

Come ho menzionato all'inizio di questo video, abbiamo visto un numero di periodi di volatilità prima, e spesso quella volatilità è arrivata con quelle che sembrano, francamente, titoli molto spaventosi, che è ciò che stiamo vedendo al momento. Il punto chiave che vorrei sottolineare è che in tutti quei periodi di tempo, la volatilità ha creato opportunità per noi come gestori di fondi attivi di impiegare quel capitale nella paura e, in definitiva, cercare di trovare quelle opportunità che probabilmente genereranno buoni rendimenti per i nostri clienti negli anni a venire. È importante notare che, come ho menzionato, nessuno di noi sa come è probabile che si evolva questa situazione, e quindi quello che stiamo cercando di fare è costruire un portafoglio di aziende resilienti e in crescita gestite da eccellenti team di gestione che pensiamo possano performare in una serie di scenari diversi.

E assicurarsi che il portafoglio abbia una sufficiente allocazione di capitale verso quelle opportunità. Quindi chiaramente ci sono un numero di cose da considerare. Innanzitutto, ci sono gli impatti di primo ordine dei dazi. Quali aziende sono impattate direttamente da essi e quali aziende potrebbero anche essere avvantaggiate da essi. In secondo luogo, però, dobbiamo considerare gli impatti di secondo ordine di questo, ci saranno conseguenze economiche a questa incertezza. Le aziende probabilmente ritarderanno le spese di investimento.