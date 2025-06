Un approccio sistematico e collaudato all'investimento attivo

Considerazioni sui rischi

Per informazioni complete sui rischi, si prega di fare riferimento ai documenti legali.

Esposizione ai mercati azionari: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni nel valore del Fondo.

Rischio di cambio.La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto.

Rischio di concentrazione:Il Fondo potrebbe essere concentrato in una specifica regione o settore o essere esposto a un numero limitato di posizioni, il che potrebbe comportare maggiori fluttuazioni nel valore del Fondo rispetto a un fondo più diversificato. Poiché questo Fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

Prestito titoli:Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

Cosa sono gli ETF attivi?

Mentre la gestione attiva vanta una lunga storia nel mondo dei fondi comuni, le strategie attive sono un concetto relativamente nuovo nel mercato degli ETF. Tuttavia, l'evoluzione degli ETF attivi non dovrebbe stupire troppo se si considera il fatto che gli asset manager devono far fronte alla crescente domanda e all'adozione diffusa della struttura ETF. Alla luce dell'ampliamento della gamma di strategie, gli ETF devono essere considerati come un'estensione naturale degli approcci passivi e smart beta già diffusamente adottati.

L'espressione "ETF attivi" comprende una gamma diversificata di strategie. Tuttavia, per semplificare, si può dire che questa categoria di ETF non cerca di replicare un indice di riferimento, ma mira piuttosto a conseguire obiettivi specifici, come la generazione di alpha, la gestione del rischio o l'incremento del reddito.

Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF punta a sovraperformare il mercato azionario globale senza deviazioni eccessive. A tale scopo, l'ETF utilizza input attivi sistematici per generare alpha, limitando le posizioni attive rispetto all'indice di riferimento. L'approccio "beta plus" sistematico potrebbe rappresentare un'alternativa interessante alle tradizionali esposizioni core beta.

Le strategie attive "beta plus" si collocano tra i fondi a beta puro, che mirano a replicare gli indici di riferimento ponderati per la capitalizzazione di mercato, e i fondi attivi tradizionali che puntano a sovraperformare tali indici. Lungo questa scala si collocano varie strategie "beta plus", ognuna delle quali può utilizzare input diversi per generare l'alpha e avere obiettivi di performance e livelli di tolleranza al rischio diversi.

La nostra strategia Global Enhanced combina il meglio dei mondi "beta puro" e "attivo tradizionale", offrendo un elevato grado di diversificazione, un profilo di rischio simile e un basso tracking error rispetto all'indice standard, oltre a puntare alla sovraperformance nel lungo termine. Utilizziamo l'indice MSCI World a fini di comparazione delle performance.

In cosa consiste la strategia Global Enhanced di Invesco?

Il team Quantitative Strategies (IQS) di Invesco gestisce la strategia Global Enhanced da 20 anni, dando prova di saper offrire un'esperienza "benchmark-like" con ottimi risultati in termini di sovraperformance dei mercati azionari globali nel lungo periodo.