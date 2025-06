Non seguiamo una sola filosofia d’investimento, ma consentiamo ai nostri team d’investimento di generare valore tramite le loro competenze e diversi background. Questa libertà di pensiero e di azione si traduce in nuove idee che ci aiutano a immettere velocemente sul mercato i nostri prodotti in svariate regioni e asset class. Il nostro impegno a livello di ricerca e originalità di pensiero è alla base delle nostre analisi sempre aggiornate per aiutarti a costruire portafogli che conseguano i tuoi obiettivi.

8.000 colleghi sul campo in 25 Paesi si avvalgono di un’approfondita conoscenza della realtà locale e un’ampia view globale con cui gestiscono asset per oltre 1,1 trilioni di dollari USA. La nostra vasta gamma di strategie d’investimento attive, passive o alternative, ci consente di aiutarti a concretizzare le opportunità che creiamo insieme, a prescindere dal contesto.

La nostra missione è semplice. Consiste nel porre i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo, ogni giorno. È l’unico modo in cui possiamo offrirti un’esperienza di investimento che non troverai da nessun’altra parte.