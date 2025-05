Investire nell’innovazione con i nostri ETF sul Nasdaq

A partire dall'indice Nasdaq-100, vengono escluse le società che sono coinvolte in attività commerciali controverse, come il tabacco o le armi controverse. In seguito, vengono escluse le società che non rispettano i principi del Patto globale dell’ONU, quelle coinvolte in gravi controversie e quelle il cui valore economico è considerato fortemente a rischio sulla base dei fattori ESG (secondo le analisi di Sustainalytics). Successivamente, i pesi dei componenti sono orientati verso le società con punteggi di rischio ESG più interessanti.

Il risultato è l'indice Nasdaq-100 ESG che viene replicato dal nostro Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF, un ETF dedicato agli investitori con interessi in ambito ESG.