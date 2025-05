Nasdaq-100: un indicatore dell’economia moderna

Il Nasdaq-100 e lo S&P 500 sono due degli indici azionari statunitensi più noti. I fondi negoziati in borsa (ETF) ideati per seguire questi due benchmark sono spesso utilizzati per ancorare i portafogli core. Nell’area EMEA, gli ETF passivi che replicano il Nasdaq-100 presentano un patrimonio di circa 35 miliardi di dollari americani , contro i 228 di quelli che replicano l’S&P 500. Ma tale divario potrebbe ridursi nei prossimi anni?

È difficile da prevedere, ma il Nasdaq-100 potrebbe essere l’indice del futuro, in quanto i suoi costituenti hanno dimostrato la capacità di essere agili e flessibili ai mutevoli trend del mercato. Che si tratti di Amazon, che ha iniziato come rivenditore di libri online per poi espandersi nei servizi web attraverso AWS, o di Apple, che è nata come produttore di computer per poi diventare uno dei maggiori produttori di cellulari al mondo, molte società del Nasdaq-100 hanno dimostrato la capacità di diversificarsi in base all’evoluzione delle esigenze dei consumatori.