Mercati ed economia La storia non si ripete, ma spesso fa rima

Di Invesco

Rimanere sempre investiti - anche in un contesto di elevata volatilità come quella attuale - può risultare il miglior approccio d’investimento per una crescita di capitale nel lungo termine. In questo senso, il Piano di Accumulo del Capitale (PAC) rappresenta lo strumento ideale per gestire con efficacia e maggior serenità contesti di volatilità dei mercati.