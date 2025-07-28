Il podcast del lunedì

La settimana scorsa abbiamo assistito a una combinazione di eventi che ha contribuito al consolidarsi di posizioni di mercato che vanno a definire in maniera indiretta una lettura del contesto macro piuttosto ottimistica. Il rischio di recessione esce, probabilmente giustamente, dalle valutazioni di mercato, ma l’azzeramento della probabilità di un rallentamento economico anche significativo appare ancora prematuro. La volatilità realizzata dei mercati azionari è diminuita in maniera significativa nell’ultimo mese, la forte riduzione nella deviazione standard dei ritorni giornalieri genera essa stessa meccanismi di maggiore esposizione azionaria da parte di investitori sistematici che hanno come obiettivo livelli di volatilità prestabiliti. Mentre le valutazioni di mercato portano quindi un messaggio di cautela, in termini fondamentali è evidente come ancora una volta le economie moderne si facciano trovare resilienti e dinamiche nel reagire alle difficoltà. Tuttavia, non possiamo ignorare le distorsioni transitorie generate dalla maggiore produzione destinata alle scorte di magazzino e l’incertezza sulle tempistiche nella trasmissione di dazi e maggiori costi sui prezzi al consumo. L’accordo commerciale raggiunto la settimana scorsa tra Stati Uniti e Giappone, oltre a beneficiare mercati azionari e settori particolarmente a rischio dalle posizioni precedenti come i produttori di auto, ha portato ad escludere i livelli del 20% e 30% dal range di scenari possibili alle negoziazioni ancora in atto per le principali economie, Unione Europea su tutte. Il livello del 15% nei dazi sembra ormai considerato un punto ottimale nelle dinamiche negoziali, in realtà si tratta di tariffe capaci di mettere pressione al rialzo all’inflazione core e di erodere i margini di profitto. Nel fine settimana l’accordo raggiunto tra Stati Uniti ed UE conferma esattamente le aspettative, andando a posizionarsi proprio al 15% in termini di dazi imposti dagli Stati Uniti alle importazioni europee. L’UE si impegna al ribilanciamento del surplus commerciale e promette maggiori acquisti energetici e nel settore della difesa dagli Stati Uniti; rimane tuttavia una situazione non del tutto consolidata e per cui il rischio di tariffe settoriali non può essere del tutto escluso. Farmaceutica, semiconduttori e aeronautica sono i settori maggiormente a rischio, mentre le tariffe su acciaio ed alluminio non sono state incluse nelle negoziazioni e rimangono quindi ad un livello ben più elevato pari al 50%. Molti dettagli non sono stati chiariti e ci sono elementi di instabilità, la creazione di una lista di prodotti a zero tariffe è comunque un segnale costruttivo. Si riduce quella nube di incertezza che ha pesato sull’economia europea da mesi, economia che anche accompagnata da un euro forte ha comunque mostrato segnali di resilienza. I dati preliminari per gli indici di fiducia delle imprese PMI hanno mostrato una buona tenuta, le componenti legate alle intenzioni di spesa per nuovi investimenti e alle previsioni sui nuovi ordinativi rimangono ben più incerte. Questa settimana sarà il mercato del lavoro americano ad attirare l’attenzione degli economisti, insieme alla fiducia dei consumatori e la crescita del PIL in Eurozona. I risultati aziendali continuano a segnare una tendenza di sorprese positive per il secondo trimestre. Le attese erano state riviste al ribasso dagli analisti nelle settimane precedenti e l’attenzione degli investitori dovrebbe spostarsi sulle stime di profittabilità per il quarto trimestre dell’anno, dove le revisioni sono state più contenute e per cui gli effetti dell’instabilità macroeconomica potrebbero essere più rilevanti. La Banca Centrale Europea ha mantenuto invariati i tassi come atteso, lasciando la porta aperta ad ulteriori tagli tramite il ritorno ad un approccio “data dependent”. L’asticella per un taglio già a settembre si è comunque alzata e le prossime proiezioni economiche dovranno dare un messaggio più chiaro rispetto alla flessibilità della BCE verso un’inflazione che possa arrivare anche al di sotto del suo obiettivo. In settimana si riuniranno anche FED, Bank of Japan e Bank of Canada. La FED confermerà la strategia attendista, anche se il dissenso di uno o forse due membri del FOMC, che voteranno per un taglio di 25 punti base, potrebbe introdurre già una tendenza di fondo più accomodante alla politica monetaria americana, che probabilmente Powell andrà a smontare focalizzandosi sull’inflazione ancora troppo alta. Intanto il Tesoro americano renderà noti i dettagli di entità e scadenze per il nuovo programma di emissioni di titoli di debito pubblico, è probabile un aumento delle emissioni sulla parte a breve termine della curva. Sarà inoltre interessante vedere se la BOJ andrà a sottolineare la probabilità di un imminente rialzo dei tassi, adesso che due eventi importanti, come l’accordo commerciale con gli Stati Uniti e le elezioni alla camera, sono passati senza creare impennate di volatilità sullo Yen.