Il nostro processo di investimento è altamente flessibile quando si tratta di adattarsi alle esigenze dei nostri investitori. Un'area particolare di personalizzazione è l'integrazione ESG. Oltre alle competenze ESG e alla capacità di gestire enormi quantità di dati, l'integrazione ESG si traduce anche in definitiva nella costruzione del portafoglio.

Abbiamo sviluppato un processo particolarmente intelligente in due fasi per integrare l'ESG nel modo più trasparente possibile. Consente di disgiungere i fattori ESG e di rendimento, aiuta a definire il risk budgeting in relazione all’ESG e permette un'accurata analisi di attribuzione. Integriamo i principi ESG sia in una serie di fondi standard sia in mandati segregati sviluppati sulla base delle esigenze dei clienti.