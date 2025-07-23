Persona che utilizza un accessorio per la realtà virtuale in un laboratorio

Invesco Metaverse and AI Fund

Plasma il futuro. Investi in società sottovalutate che contribuiscono a facilitare, creare o beneficiare di mondi virtuali immersivi grazie ai progressi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA).

Scopri di più

L’impatto di Metaverso e IA

La tecnologia svolge un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana, avendo portato con sé una notevole crescita economica e dato inizio a quella che alcuni definiscono la “quarta” rivoluzione industriale. Il Metaverso e l’intelligenza artificiale rappresentano a nostro avviso la prossima fase di questa rivoluzione e dello sviluppo di internet, megatrend ancora nelle primissime fasi.

Icon

Intelligenza artificiale

L’IA è in grado di rivoluzionare la produttività dei creatori di contenuti riempiendo mondi e ambienti virtuali su larga scala, persistenti, tridimensionali e in tempo reale.

Icon

Hardware

La domanda di potenza di calcolo rende necessario un ulteriore sviluppo della componentistica.

Icon

Connettività a banda larga wireless

La connettività è essenziale dal momento che sistemi, app e periferiche devono poter comunicare tra di loro in maniera fluida e senza cavi.

Perché questo fondo?

Il nostro obiettivo è individuare e investire in società sottovalutate che contribuiscono a creare, facilitare o beneficiare di mondi virtuali immersivi per consumatori e imprese.

Miriamo a sfruttare la crescita del Metaverso e dell’intelligenza artificiale (IA) investendo in 30-50 titoli azionari esposti al tema. Adottiamo un approccio disciplinato alla valutazione, concentrando l’attenzione su flussi di cassa, solidità del bilancio e sostenibilità del business model.

Il fondo investe in maniera diversificata nei diversi segmenti della catena del valore di Metaverso e IA. In questa fase iniziale, le maggiori opportunità d’investimento sono offerte dalle società che sviluppano le infrastrutture e le tecnologie di supporto che rendono possibile l’utilizzo di queste tecnologie. Non si tratta di investire solamente in società tecnologiche e di internet, bensì anche in altri campi come infrastrutture di rete, pagamenti digitali e contenuti.

Il team d’investimento vanta un’ampia esperienza in numerosi settori ed una profonda conoscenza delle tecnologie abilitanti e dei requisiti per lo sviluppo e il funzionamento del Metaverso e dell’IA. La copertura di varie regioni d’investimento conferisce una visione globale ai nostri investimenti nel Metaverso anziché limitarci ai soli Stati Uniti come fanno spesso i concorrenti. Accedi alla pagina riguardante Invesco Metaverse and AI Fund per consultare i KID/KIID e le schede informative. L’investimento riguarda l’acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non un determinato asset sottostante.

  • Per informazioni complete sui rischi, consultare la documentazione legale. Il valore degli investimenti e degli eventuali proventi è destinato a fluttuare (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Il fondo può investire in alcuni titoli quotati inCina che potrebbero implicare notevoli vincoli regolamentari che rischiano di incidere sulla liquidità e/o sulla performance degli investimenti del fondo. Il fondo investe in un numero limitato di partecipazioni ed è meno diversificato. Ciò può comportare fluttuazioni nel valore del Fondo. Poiché questo fondo è investito in un settore specifico, occorre essere disposti ad accettare oscillazioni del valore del fondo più ampie di quelle di un fondo avente un mandato d’investimento più ampio.  Poiché una componente significativa del fondo può essere esposta a Paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare ampie fluttuazioni del suo valore.
Maggiori informazioni sul fondo

Presentazione del team

I principali artefici del posizionamento e della performance del fondo sono i suoi gestori, Tony Roberts e James McDermottroe. Tuttavia, essendo la collaborazione un elemento fondamentale della nostra cultura dell’investimento, i due gestori possono attingere alle idee e alle analisi di mercato di un ampio gruppo di esperti regionali.

Siamo convinti che il Metaverso e l’IA costituiscano una grande opportunità economica per un’ampia gamma di aziende innovative in grado di agevolare lo sviluppo di mondi virtuali immersivi, di crearli o di trarre vantaggio dalla loro crescita.

FAQ

L’intelligenza artificiale, in senso ampio, è quella dimostrata dalle macchine e, in particolare, dai sistemi informatici. Si tratta di un campo di ricerca in ambito informatico incentrato sullo sviluppo e sullo studio di metodi e software in grado di consentire alle macchine di percepire l’ambiente e di sfruttare l’apprendimento e l’intelligenza per compiere azioni che massimizzano le chance di raggiungere obiettivi definiti. È possibile definire tali macchine “intelligenze artificiali”.

Ci sono diverse definizioni di Metaverso, il che non sorprende trattandosi di una tecnologia ancora nelle prime fasi del proprio sviluppo. È opinione condivisa che il Metaverso, grazie alla sua capacità di aggregare tutti gli elementi della nostra era digitale in esperienze immersive, creando una convergenza ininterrotta tra la nostra vita digitale e quella fisica, renderà possibile la creazione di mondi e ambienti virtuali tridimensionali, persistenti, su larga scala e rappresentati in tempo reale, in cui le persone potranno lavorare, giocare, imparare, intrattenersi e vivere esperienze di vita reale. Le parole chiave sembrano essere: immersivo, interoperabile e sociale.

Il modo più diretto per investire nel Metaverso è l’acquisto di titoli di aziende che sviluppano o usano tecnologie legate a Metaverso e IA.

Criptovalute come Bitcoin, Ethereum e il token MANA di Decentraland potrebbero svolgere un ruolo nell’economia virtuale del Metaverso come possibili forme di pagamento e/o veicoli d’investimento nei mondi virtuali.

Il Metaverso e l’IA sono in grado di rivoluzionare il nostro modo di interagire col mondo e con gli altri. Immaginiamo un futuro in cui la distanza fisica non costituisca più una barriera alla socializzazione, al lavoro o all’apprendimento. Un mondo in cui le esperienze immersive e le economie virtuali conferiscono infinite opportunità di intrattenimento e di sviluppo economico. Il Metaverso potrebbe addirittura rivoluzionare la sanità, mettendo a disposizione terapie innovative ed a costi contenuti per curare malattie sia mentali che fisiche, ampliando i nostri orizzonti e spalancando opportunità che oggi possiamo appena sognare.

IA e Metaverso devono far fronte a diverse sfide, tra cui:

  • Limiti tecnologici: il Metaverso necessita di tecnologie avanzate, come internet ad alta velocità, un’elevata potenza di calcolo e sofisticate apparecchiature per la realtà virtuale per creare ambienti virtuali immersivi e reattivi. La tecnologia odierna ancora presenta alcuni limiti che occorre superare.

  • Interoperabilità: il Metaverse deve potersi integrare perfettamente in ambienti, piattaforme e dispositivi virtuali diversi tra loro, permettendo agli utenti di passare impercettibilmente dagli uni agli altri. L’attuale inesistenza di standard di interoperabilità validi in tutto il settore può portare alla frammentazione e ostacolare lo sviluppo di un Metaverso autenticamente universale.

  • Sicurezza e riservatezza degli utenti: il Metaverso e l’IA devono garantire agli utenti la sicurezza e la tutela della loro privacy in un ambiente virtuale, in cui i comportamenti e i contenuti nocivi possono essere più difficili da regolamentare. Il Metaverso deve essere dotato delle salvaguardie e degli strumenti necessari per impedire il cyberbullismo, le molestie e altri tipi di abuso.

  • Regolamentazione finanziaria: l’economia virtuale del Metaverso solleva nuove problematiche legali e finanziarie che occorre risolvere. Dovranno essere introdotte normative per tutelare gli utenti e impedire le attività illecite.

  • Problematiche sociali ed etiche: il Metaverso e l’IA presentano criticità sociali ed etiche non ancora risolte legate ad esempio al possibile impatto sulle interazioni nel mondo fisico, alla privacy e alla vigilanza. Affinché tutti possano sfruttare le potenzialità del Metaverso questo deve promuovere diversità, equità e inclusione.

Per vincere queste sfide lo sviluppo del Metaverso e dell’IA richiederà innovazione e collaborazione tra i settori, le amministrazioni pubbliche e la società civile. Queste tecnologie offrono tuttavia benefici significativi e si confermano un’opportunità entusiasmante capace di trasformare le interazioni tra noi ed il mondo che ci circonda.

  • Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione di investimento. Dati al 31 agosto 2024, salvo diversamente indicato. . Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta. Per le informazioni relative alla sostenibilità del fondo, si prega di far riferimento a https://www.invescomanagementcompany.lu.
    Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e relativi rischi si prega di far riferimento alle Informazioni Chiave, al prospetto disponibile in Italiano e alla documentazione finanziaria disponibile su www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può rescindere gli accordi di distribuzione.
    Non tutte le classi di azioni di questo fondo potrebbero essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adatte a ogni investitore.

    EMEA3813454/2024
success failure

Come possiamo aiutarti?

Scrivilo in questo modulo e uno dei nostri specialisti ti ricontatterà a breve.

Come possiamo aiutarti?

I tuoi contatti

Quando interagisci con noi, potremmo raccogliere informazioni personali nel rispetto della legge sulla privacy. La nostra informativa sulla privacy spiega come utilizziamo e proteggiamo i tuoi dati personali.

Come possiamo aiutarti?

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.