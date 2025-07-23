L’intelligenza artificiale, in senso ampio, è quella dimostrata dalle macchine e, in particolare, dai sistemi informatici. Si tratta di un campo di ricerca in ambito informatico incentrato sullo sviluppo e sullo studio di metodi e software in grado di consentire alle macchine di percepire l’ambiente e di sfruttare l’apprendimento e l’intelligenza per compiere azioni che massimizzano le chance di raggiungere obiettivi definiti. È possibile definire tali macchine “intelligenze artificiali”.

Ci sono diverse definizioni di Metaverso, il che non sorprende trattandosi di una tecnologia ancora nelle prime fasi del proprio sviluppo. È opinione condivisa che il Metaverso, grazie alla sua capacità di aggregare tutti gli elementi della nostra era digitale in esperienze immersive, creando una convergenza ininterrotta tra la nostra vita digitale e quella fisica, renderà possibile la creazione di mondi e ambienti virtuali tridimensionali, persistenti, su larga scala e rappresentati in tempo reale, in cui le persone potranno lavorare, giocare, imparare, intrattenersi e vivere esperienze di vita reale. Le parole chiave sembrano essere: immersivo, interoperabile e sociale.