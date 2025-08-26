Soluzioni multi-asset

195 mld di USD AuM
Il team Invesco Solutions gestisce un patrimonio totale di 195 miliardi di dollari.1
Oltre 160 professionisti
Vantiamo di un ampio team con una vasta esperienza, composto da oltre 160 professionisti dedicati.1
19 sedi
Le sedi dei nostri mercati principali offrono competenze locali con una prospettiva globale.1
Soluzioni per una vasta gamma di risultati specifici
Invesco Solutions mira a offrire un approccio flessibile e orientato ai risultati che supporti la progettazione e la realizzazione di soluzioni altamente personalizzabili, tra cui esposizioni mirate e portafogli completi in termini di area geografica, asset class, stile di investimento e tipo di veicolo.
Invesco Solutions
Offriamo una gamma completa di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite investimenti alternativi
Trascrizione
Domande frequenti
I fondi multi-asset offrono esposizione a un mix diversificato di asset class, tra cui azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti alternativi, in un unico portafoglio di investimento. I gestori puntano spesso a risultati o obiettivi specifici, come un determinato livello di rendimento, una minore volatilità, un rischio inferiore o una maggiore diversificazione.
La diversificazione è uno dei vantaggi principali dei fondi multi-asset. Se un portafoglio è investito esclusivamente in un’asset class, diventa vulnerabile alle fasi di contrazione a cui è soggetta quella data asset class. I fondi multi-asset, invece, mirano ad aumentare la diversificazione del portafoglio allocando gli investimenti in svariate asset class. Questa strategia contribuisce a ridurre il rischio e la volatilità rispetto alle opzioni su singole asset class.
I professionisti finanziari possono scegliere fondi multi-asset per i loro clienti per diverse ragioni. Accedere a più asset class da un unico fondo è più efficiente e semplice ed evita la sovrapposizione delle esposizioni con maggiore probabilità che accedere alla stessa serie di asset class attraverso investimenti separati.
Gli investitori possono accedere a strategie multi-asset tramite fondi, ETF (exchange-traded fund) e portafogli modello.