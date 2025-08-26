Le nostre compentenze

Soluzioni multi-asset

Integrando azioni, obbligazioni, liquidità e asset class alternative, le nostre soluzioni multi-asset sono concepite per risolvere le sfide più complesse.

Soluzioni di investimento con consulenza

195 mld di USD AuM

Il team Invesco Solutions gestisce un patrimonio totale di 195 miliardi di dollari.1

Oltre 160 professionisti

Vantiamo di un ampio team con una vasta esperienza, composto da oltre 160 professionisti dedicati.1

19 sedi

Le sedi dei nostri mercati principali offrono competenze locali con una prospettiva globale.1

Soluzioni per una vasta gamma di risultati specifici

Invesco Solutions mira a offrire un approccio flessibile e orientato ai risultati che supporti la progettazione e la realizzazione di soluzioni altamente personalizzabili, tra cui esposizioni mirate e portafogli completi in termini di area geografica, asset class, stile di investimento e tipo di veicolo.

  • Strategie differenziate: puntiamo a offrire strategie distintive e collaudate nel tempo per costruire portafogli a 360 gradi.
  • Trasparenza e precisione quantitativa: la trasparenza del nostro processo d’investimento è garantita da strumenti di analisi proprietari e risorse di rendicontazione personalizzate.
  • Soluzioni personalizzate: la nostra suite completa di servizi, dai modelli personalizzati alla consulenza sul portafoglio totale, è frutto delle migliori idee di Invesco.
Invesco Solutions

Offriamo una gamma completa di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite investimenti alternativi

Domande frequenti

I fondi multi-asset offrono esposizione a un mix diversificato di asset class, tra cui azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti alternativi, in un unico portafoglio di investimento. I gestori puntano spesso a risultati o obiettivi specifici, come un determinato livello di rendimento, una minore volatilità, un rischio inferiore o una maggiore diversificazione.

La diversificazione è uno dei vantaggi principali dei fondi multi-asset. Se un portafoglio è investito esclusivamente in un’asset class, diventa vulnerabile alle fasi di contrazione a cui è soggetta quella data asset class. I fondi multi-asset, invece, mirano ad aumentare la diversificazione del portafoglio allocando gli investimenti in svariate asset class. Questa strategia contribuisce a ridurre il rischio e la volatilità rispetto alle opzioni su singole asset class. 

I professionisti finanziari possono scegliere fondi multi-asset per i loro clienti per diverse ragioni. Accedere a più asset class da un unico fondo è più efficiente e semplice ed evita la sovrapposizione delle esposizioni con maggiore probabilità che accedere alla stessa serie di asset class attraverso investimenti separati.

Gli investitori possono accedere a strategie multi-asset tramite fondi, ETF (exchange-traded fund) e portafogli modello.

  • Note

    Dati al 30 giugno 2025, salvo ove diversamente indicato. Il totale masse gestite comprende le attività in gestione, le attività in consulenza e le attività gestite in base a indici.

    Informazioni importanti

    Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito possono fluttuare (questo può essere in parte il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    Questo è materiale di marketing e non un consiglio finanziario. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione.  

    Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche. 

    EMEA4775134 