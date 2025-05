Invesco Solutions

La gestione dei portafogli sta divenendo un’attività sempre più impegnativa. I mercati sono sempre più complessi e le tecnologie più avanzate, mentre il flusso giornaliero di notizie si fa via via più consistente creando talvolta più confusione che chiarezza. Sempre più investitori, inoltre, guardano oltre i mercati regolamentati puntando sugli investimenti alternativi per far fronte alle passività e mitigare la volatilità.



Per aiutarli abbiamo sviluppato una soluzione tecnologica proprietaria all’avanguardia: Invesco Vision, una piattaforma di ricerca, analisi e gestione del portafoglio. Determinando i fattori di rischio e rendimento, nonché le esposizioni a un’ampia gamma di catalizzatori, Vision individua strategie d’investimento ottimali. Grazie alla possibilità di sottoporre i portafogli a stress test e analizzare scenari ipotetici, consente di valutare l’impatto di diverse variabili sui risultati d’investimento, offrendo un’analisi del portafoglio interattiva e in tempo reale.

I nostri esperti professionisti di investimenti operano come un’estensione del team del cliente per sviluppare soluzioni personalizzate in grado di aiutare gli investitori a raggiungere i risultati di investimento desiderati. Uniamo un approccio basato sui risultati alle analisi di Vision per elaborare un’ampia gamma di soluzioni personalizzate progettate in base agli obiettivi dell’investitore.



Tra gli esempi concreti annoveriamo consulenze sull’asset allocation strategica e tattica, selezione dei gestori nei mercati regolamentati e non, soluzioni indicizzate, gestione delle passività e dei fattori normativi e avvio di partnership strategiche.



Nell’ambito della costruzione e dell’ottimizzazione dei portafogli, Invesco Vision ci aiuta a tenere conto dei seguenti fattori: