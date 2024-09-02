Tony Roberts
Fund Manager
Info
Tony è entrato in Invesco nell’aprile 2000 ed è gestore del team Asian & Emerging Market Equities con sede a Henley dove co-gestisce i mandati azionari per la regione Asia-Pacifico.
Ha iniziato la carriera nel settore degli investimenti nel 1995 come analista e gestore di fondi presso Clerical Medical dopo due anni con consulenti attuariali presso Godwins.
Ha conseguito un BSc (con lode) in matematica presso la Southampton University ed è membro della CFA Society of the UK.
Profilo
Carica: Asian & Emerging Market Equities Fund Manager
Nel gruppo da: 23 anni
Esperienza: 28 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities