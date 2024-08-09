Esposizione low cost ai titoli di Stato di alta qualità

Entrambi gli ETF Invesco mirano a riprodurre la performance di un indice mediante replica passiva e fisica. Questo significa che gli ETF deterranno, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell’indice con il rispettivo peso e punteranno a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l’indice viene ribilanciato.

Il team di gestori del portafoglio di Invesco è responsabile dell’efficienza dell’acquisto e della vendita dei titoli dell’ETF e del ribilanciamento del portafoglio, mentre i nostri team Capital Markets lavorano a stretto contatto con i broker e gli intermediari finanziari per facilitare la negoziazione dei nostri ETF.