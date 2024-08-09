Esposizione low cost ai titoli di Stato di alta qualità

Esposizione low-cost a titoli di Stato di alta qualità
Per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio, i titoli di Stato di alta qualità potrebbero fare da cuscinetto contro l'incertezza dei mercati. Si tratta di utili strumenti di diversificazione che con tutta probabilità costituiscono la parte principale del portafoglio di un investitore cauto.
Sostenuti dalle economie più grandi e forti del mondo, i titoli di Stato dei Paesi sviluppati sono tra le asset class più sicure e liquide. I titoli di Stato tendono a registrare andamenti positivi nei periodi più turbolenti e possono aiutare a diversificare il rischio nei portafogli multi-asset. Considerati spesso un possibile cuscinetto per le azioni volatili e gli altri mercati più rischiosi, i titoli di Stato servono come allocazione core per gli investitori.
Noi offriamo un’ampia gamma di ETF su titoli di Stato low-cost di mercati sviluppati con una vasta scelta di scadenze e un’ampia esposizione ai Treasury USA, ai Gilt britannici e ai titoli di Stato europei.
Scegli l’ETF più adatto alle tue esigenze
Che tu stia cercando un’esposizione ampia per ridurre la volatilità o che tu voglia concentrarti su un segmento specifico della curva dei rendimenti per esprimere la tua opinione sui tassi di interesse, possiamo offrirti una vasta selezione di titoli di Stato.
I Treasury USA costituiranno probabilmente una parte consistente del portafoglio di un investitore prudente, mentre per altri investitori potranno rappresentare uno strumento di diversificazione o un potenziale cuscinetto in caso di ribassi dei mercati azionari. Offriamo cinque ETF con un'esposizione mirata a diverse scadenze e un ETF che fornisce un'ampia esposizione all’intero spettro di scadenze fino a 30 anni.
La nostra gamma di ETF obbligazionari governativi in euro vanta commissioni tra le più basse in Europa e fornisce agli investitori un facile accesso a questa asset class. Offriamo quattro ETF con un'esposizione mirata a vari range di scadenze, e uno che fornisce un'ampia esposizione all'intero spettro delle scadenze.
Avere accesso a titoli di Stato britannici denominati in sterline è semplice grazie alla nostra gamma di ETF su Gilt britannici. Offriamo due ETF, uno che fornisce un'ampia esposizione all’intero spettro di scadenze e l’altro che si concentra su un’esposizione mirata verso titoli a breve termine.
Perché scegliere gli ETF Invesco?
Entrambi gli ETF Invesco mirano a riprodurre la performance di un indice mediante replica passiva e fisica. Questo significa che gli ETF deterranno, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell’indice con il rispettivo peso e punteranno a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l’indice viene ribilanciato.
Il team di gestori del portafoglio di Invesco è responsabile dell’efficienza dell’acquisto e della vendita dei titoli dell’ETF e del ribilanciamento del portafoglio, mentre i nostri team Capital Markets lavorano a stretto contatto con i broker e gli intermediari finanziari per facilitare la negoziazione dei nostri ETF.
L’elenco completo delle posizioni detenute dagli ETF e delle società costituenti l’indice è pubblicato ogni giorno sul sito web Invesco ETF.