Direct lending: cauto ottimismo in uno scenario di tassi più alti più a lungo

Ron Kantowitz

L'economia statunitense si è dimostrata resiliente nel quarto trimestre. La crescita è proseguita, con il PIL salito di oltre il 2,7%, mentre la disoccupazione è rimasta relativamente bassa, mostrando segnali di ritorno a livelli più allineati alla media storica. Beneficiando dei tagli ai tassi di 50 punti base da parte della Federal Reserve ("Fed") nel quarto trimestre - dopo una riduzione simile a settembre - l'inflazione è rimasta apparentemente gestibile a circa il 3,0%, seppur ancora al di sopra del target della Fed.

In prospettiva futura, anche se la solidità dell'economia statunitense e l'atteggiamento favorevole alle aziende dimostrato dal nuovo governo sono fattori incoraggianti, manterremo un approccio d'investimento più prudente e ponderato. Le nuove misure politiche, come i dazi e una stretta sull'immigrazione, potrebbero infatti alimentare l'inflazione e rallentare la crescita. Inoltre, gli sforzi del Dipartimento per l'Efficienza Governativa degli Stati Uniti potrebbero ridurre il sostegno fiscale e frenare lo slancio.

Sebbene il tanto atteso flusso di operazioni legate alle fusioni e acquisizioni (M&A) non si sia ancora concretizzato per il mercato del Direct Lending, cresce la pressione sulle società di Private Equity affinché concludano le transazioni e restituiscano il capitale agli LP. Con l'attenuarsi della volatilità dei mercati, siamo in attesa di segnali di una ripresa dell'attività di M&A. Nel frattempo, gli investitori creditizi pazienti potrebbero continuare a beneficiare di un contesto favorevole caratterizzato da tassi elevati per un periodo prolungato.

Credito in sofferenza e situazioni speciali: una nuova era di sconvolgimenti economici

Paul Triggiani

L'incertezza sui dazi e l'evoluzione della politica commerciale hanno dominato i titoli dei giornali, contribuendo ad accrescere la volatilità sui mercati globali. Sebbene le ultime settimane abbiano portato un breve periodo di relativa stabilità rispetto alle turbolenze di inizio aprile, la direzione futura della politica commerciale statunitense - e le corrispondenti reazioni delle economie globali - rimangono molto incerte. Questa ambiguità, unita alla mancanza di precedenti storici per l'attuale approccio ai negoziati commerciali, sta già avendo effetti tangibili sul sentiment economico. Sia la fiducia dei consumatori che l'ottimismo delle imprese sono notevolmente diminuiti, suggerendo un potenziale rallentamento della crescita nei mercati sviluppati. Se queste tendenze dovessero persistere, anche l'inflazione e la disoccupazione potrebbero aumentare in modo più pronunciato. I recenti commenti poco chiari della Federal Reserve statunitense sulla futura politica monetaria aggiungono un ulteriore elemento di complessità alle prospettive.

L'impatto più significativo della recente volatilità è l'erosione della fiducia, che si sta già manifestando in una riduzione degli investimenti e dei consumi. Di conseguenza, è ora necessario adottare un approccio più flessibile e paziente nella sottoscrizione, sia per i portafogli esistenti che per i nuovi investimenti. I prossimi annunci sulla politica monetaria e fiscale degli Stati Uniti avranno probabilmente un impatto maggiore che mai, rendendo essenziale valutare tutte le decisioni d'investimento in quest'ottica.

Nonostante l'incertezza, riteniamo che da questo contesto possano emergere opportunità interessanti. Le operazioni di gestione delle passività stanno diventando più allettanti, poiché gli sponsor cercano di migliorare la liquidità e prolungare le scadenze. Anche le soluzioni di capitale stanno guadagnando slancio, soprattutto perché l'attività di M&A rimane modesta e la crescita diventa più limitata.

Inoltre, ci si aspetta un aumento delle operazioni di ristrutturazione finalizzate al controllo e delle situazioni speciali, che offrono un ottimo potenziale per la performance dei fondi vintage. Storicamente, i periodi di grandi sconvolgimenti, come la crisi finanziaria del 2008 o la pandemia del 2020, hanno creato punti di ingresso interessanti. L'attuale contesto presenta caratteristiche simili, che richiedono un approccio di investimento disciplinato, opportunistico e attento agli sviluppi politici.