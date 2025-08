Ci avvaliamo delle nostre competenze in materia di credito e grazie alla posizione di leader sul mercato offriamo agli investitori opportunità di investimento uniche e interessanti in ambito di senior secured loan. Siamo presenti in tutti i canali di distribuzione a testimonianza del fatto che siamo sempre attivi sul mercato in modo da analizzare in anticipo le opportunità più interessanti offerte dai mercati primari e secondari. Infine, l’orientamento alle attività private-side offre al nostro team di analisi un vantaggio informativo oltre che in termini di valutazione ed esecuzione del credito rispetto alla concorrenza.