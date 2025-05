Grazie all'enfasi sul relative value e alla flessibilità di investire nell'intera struttura del capitale, le nostre strategie a valore aggiunto possono agire con rapidità e convinzione per sfruttare le opportunità di acquisizione che si presentano in un periodo di incertezza economica in Europa. La terza strategia europea di value-add di Invesco Real Estate mira a sfruttare le perturbazioni del mercato per trarre vantaggio dalle opportunità di prezzo a breve termine come punto di ingresso interessante per la creazione di valore fondamentale e a lungo termine.

Cerchiamo rendimenti interessanti corretti per il rischio e coerenti con i principi dell'investimento sostenibile, concentrandoci su settori in transizione strutturale con opportunità di migliorare o creare immobili di nuova generazione. Inoltre, abbiamo accesso a partnership proprietarie, per le quali riteniamo che si possa creare un valore convincente dall'integrazione verticale in un ambiente sempre più operativo.