Perché il settore immobiliare della regione APAC va osservato sotto una nuova luce

I servizi impiegano ora oltre la metà della forza lavoro asiatica, in aumento rispetto al 22% del 19902, e alimentano la domanda di immobili ad uso ufficio, residenziale e ricettivo.

Diversificazione e flussi di capitale

I flussi di capitale transfrontalieri nel settore immobiliare APAC sono aumentati, con volumi di transazione in aumento del 125% tra il 2009 e il 2014 e il 2020-2024.3 La maggiore trasparenza del mercato e la minore correlazione dei rendimenti con i mercati occidentali rafforzano l'attrattiva dell'area APAC come strategia di diversificazione.

Giappone, Corea e Australia mostrano correlazioni ai rendimenti intra-regionali particolarmente basse.

Il senior living e il settore dei data center in Corea e Australia sono tra le opportunità più interessanti a livello settoriale.

Valutazioni interessanti e differenziali di rendimento

Le valutazioni del settore immobiliare APAC rimangono al di sotto dei livelli massimi, con i differenziali tra i tassi di capitalizzazione in mercati come Giappone e Australia che offrono interessanti rendimenti rettificati per il rischio. Con il calo dei tassi d'interesse e la stabilizzazione dei rendimenti obbligazionari, la regione è ben posizionata per una ripresa del valore del capitale.

Conclusione

Alla luce di fondamentali economici resilienti, dinamiche commerciali in evoluzione e opportunità settoriali specifiche, il settore immobiliare APAC offre agli investitori istituzionali un'opportunità d'investimento tempestiva e strategica. Invesco può prendere in considerazione strategie a valore aggiunto e opportunistiche, nonché il debito immobiliare in mercati ad alto tasso, particolarmente adatti a questa fase del ciclo.

Per l'analisi completa, leggere il documento "Why APAC Real Estate Now?"