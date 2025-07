Le nostre competenze ci consentono di ricercare un reddito interessante da un’ampia gamma di titoli obbligazionari a maggior rendimento in tutto il mondo, come obbligazioni high yield o debito subordinato, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi d’investimento. Il nostro approccio è imperniato sulla convinzione che la ricerca sui fondamentali, sia top-down che bottom-up, sia il migliore modo per prevedere i rendimenti futuri, assumendoci un rischio di credito adeguato nei diversi contesti di mercato.