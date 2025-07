Si tratta di una curva che rappresenta graficamente il rapporto tra i rendimenti o tassi d’interesse di titoli obbligazionari di pari qualità creditizia, ma con diverse date di scadenza.

Può essere utilizzata come riferimento per valutare altri tassi d’interesse disponibili sul mercato, come quelli su mutui e prestiti bancari, o per prendere decisioni d’investimento che tengano conto della probabile direzione di andamento dell’economia.