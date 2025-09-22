Invesco Global Total Return Bond Fund

La duration misura la sensibilità di un’obbligazione alle variazioni dei tassi d’interesse. Il tempo residuo fino alla scadenza e il tasso cedolare di un’obbligazione sono due fattori che influenzano la duration di un’obbligazione. In generale, quanto più alta è la duration di un’obbligazione, tanto più il suo prezzo aumenterà quando i tassi d’interesse scenderanno e viceversa.

La duration di un portafoglio obbligazionario è calcolata come media ponderata delle duration dei singoli titoli obbligazionari detenuti nel portafoglio, quindi la duration del portafoglio può essere gestita attivamente dai gestori dei fondi per ridurre o aumentare il rischio del portafoglio a seconda delle loro esigenze.