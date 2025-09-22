Invesco Global Total Return Bond Fund

Invesco Global Total Return Bond Fund

Questo fondo obbligazionario flessibile investe senza vincoli settoriali, regionali o di asset class adattando l’asset allocation all’evoluzione delle condizioni di mercato.

L’opportunità per gli investitori

I titoli di Stato e le obbligazioni societarie di migliore qualità offrono ancora un rendimento relativamente interessante, nonostante il calo dovuto all’avvio dei tagli dei tassi di interesse. Il rendimento aggiuntivo rispetto ai titoli di Stato, ovvero lo spread creditizio, è ancora bassi. Riteniamo dunque che il contesto rimanga favorevole senza dover assumere un rischio di credito eccessivo. Ulteriori tagli dei tassi d’interesse dovrebbero offrire supporto. La flessibilità della strategia consentirà al gestore di cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato.

La flessibilità è la nostra filosofia

Possiamo modificare l’asset allocation del portafoglio con maggiore libertà rispetto ai fondi obbligazionari tradizionali.

Gestione attiva della duration

Senza vincoli di duration, possiamo mitigare il rischio o sfruttare le opportunità.

Interessanti potenziali di rendimento aggiustati per il rischio

Allineiamo rischio e rendimento tramite le nostre allocazioni adattabili e opportunistiche ai mercati obbligazionari.

Perché questo fondo?

L’obiettivo d’investimento del fondo è massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un portafoglio flessibile di titoli di debito e liquidità.

Non siamo vincolati ad alcun indice di riferimento e possiamo effettuare allocazioni attive a obbligazioni societarie, titoli di Stato, emissioni high yield e liquidità nei mercati obbligazionari di tutto il mondo.

La strategia flessibile del fondo è tipica della nostra filosofia come team d’investimento: investiamo solo quando il potenziale di rendimento è a nostro avviso sufficiente a compensare il rischio. Puntiamo a generare forti performance in un’ampia gamma di contesti di mercato.

Riteniamo che l’adozione di un approccio flessibile alla duration ci consenta di ridurre l’impatto dei rialzi dei tassi su performance e volatilità del portafoglio.

Quando i tassi sono a nostro avviso interessanti, al contempo, miriamo a sfruttare i rendimenti offerti dal mercato.

I gestori possono ridurre il rischio di duration allocando fino al 100% a cash e strumenti affini e detenere un’esposizione massima del 20% al rischio di cambio.

Il nostro approccio collaudato si basa sull’analisi fondamentale, con una forte attenzione alle valutazioni. 

Gli oltre 40 membri del nostro team vantano un’estesa esperienza nel settore e gestiscono fondi obbligazionari con successo da più di 25 anni.

Il fondo, lanciato nel 2010, ha operato in un’ampia gamma di contesti di mercato.  Per informazioni sulla performance e i KIID, si rimanda alla pagina riguardante Invesco Global Total Return Bond Fund.

  • Rischi di investimento

    Per informazioni complete sui rischi, consultare la documentazione legale. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. Il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati (strumenti complessi), il che può assoggettarlo a leva finanziaria e provocare fluttuazioni significative del suo valore. Il Fondo può detenere importi elevati di strumenti obbligazionari che hanno una qualità di credito inferiore e possono pertanto provocare fluttuazioni significative del suo valore. Il fondo può investire in titoli di società in difficoltà e pertanto presentare un rischio significativo di perdita del capitale. Il Fondo può investire in ampia misura in obbligazioni convertibili contingenti, che possono comportare un rischio significativo di perdita del capitale al verificarsi di determinati eventi scatenanti. Il fondo può investire dinamicamente in tutte le attività/asset class, con possibili conseguenti variazioni periodiche del profilo di rischio, sottoperformance e/o incrementi dei costi delle operazioni.
Maggiori informazioni sul fondo

Il team

I responsabili della gestione del fondo sono Julien Eberhardt e Asad Bhatti, con il supporto degli altri membri del Fixed Income Team Invesco. Julien e Asad vantano complessivamente oltre 40 anni di esperienza nel settore.

“Il mandato di questo fondo ci consente effettivamente di allineare il rischio al rendimento in un’ampia gamma di contesti di mercato.”

Domande frequenti

Diversificazione - Le obbligazioni hanno svolto un ruolo essenziale nel diversificare i portafogli degli investitori e hanno contribuito a mitigare le perdite del portafoglio durante i periodi di rendimenti azionari negativi.

Generazione di reddito - Le obbligazioni forniscono un importo fisso di reddito a intervalli regolari sotto forma di pagamento di cedole.

Il rendimento complessivo (total return) fa riferimento a interessi, plusvalenze, dividendi e distribuzioni realizzati nell’arco di un certo periodo di tempo. Gli investitori più attenti al rendimento complessivo sceglieranno probabilmente di concentrarsi sulla crescita del portafoglio piuttosto che sulla capacità di generare reddito di un titolo, come dividendi, interessi o cedole. 

La duration misura la sensibilità di un’obbligazione alle variazioni dei tassi d’interesse. Il tempo residuo fino alla scadenza e il tasso cedolare di un’obbligazione sono due fattori che influenzano la duration di un’obbligazione. In generale, quanto più alta è la duration di un’obbligazione, tanto più il suo prezzo aumenterà quando i tassi d’interesse scenderanno e viceversa.

La duration di un portafoglio obbligazionario è calcolata come media ponderata delle duration dei singoli titoli obbligazionari detenuti nel portafoglio, quindi la duration del portafoglio può essere gestita attivamente dai gestori dei fondi per ridurre o aumentare il rischio del portafoglio a seconda delle loro esigenze.

  • Informazioni importanti

    Dati al 31/10/2024 salvo diversa indicazione. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere considerato un consiglio finanziario. Non deve essere interpretata come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

    Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi si rimanda ai documenti contenenti le informazioni chiave/documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (disponibili nella lingua locale), al prospetto (disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano) e alle relazioni finanziarie, disponibili sul sito web www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può rescindere gli accordi di distribuzione. Non tutte le classi di azioni di questo fondo potrebbero essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adatte a ogni investitore.

    EMEA3986935/2024
