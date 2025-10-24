CLO: tra le asset class più grandi e meno conosciute?

Il mercato delle Collateralised Loan Obligation (CLO) è cresciuto silenziosamente fino a raggiungere un segmento del reddito fisso da 1.300 miliardi USD1, quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni. Nonostante le dimensioni, i CLO restano tra le asset class meno comprese nel reddito fisso, in gran parte per la loro natura di credito privato e la storica inaccessibilità per la maggior parte degli investitori. Fino a poco tempo fa, solo i più grandi investitori istituzionali potevano partecipare a questo mercato, in particolare alle tranche con rating AAA.

La situazione è cambiata con il lancio di ETFs focalizzati sui titoli CLO AAA. I primi ETFs di questo tipo sono stati introdotti negli Stati Uniti circa cinque anni fa. Da allora, questi ETFs hanno acquisito slancio a livello globale, anche in Europa a seguito di sviluppi regolamentari. Oggi, gli ETFs attivi su CLO AAA contano oltre 27 miliardi di dollari di asset2, a testimonianza della crescente domanda da parte di una base di investitori più ampia alla ricerca di rendimento, qualità del credito e diversificazione.

Comprendere i CLO

I CLO sono veicoli cartolarizzati garantiti principalmente da senior secured leveraged loan - strumenti a tasso variabile tipicamente utilizzati in operazioni di M&A e buyout di private equity - nonché da società private e pubbliche per varie finalità. Questi prestiti, con rating inferiore a investment grade, sono sindacati da banche e negoziati attivamente sui mercati secondari. Un CLO raggruppa prestiti di centinaia di mutuatari distinti e distribuisce interessi e rimborsi di capitale attraverso un meccanismo “a cascata” a varie tranche, con le tranche di massima qualità AAA al vertice della struttura del capitale.

Riteniamo che i CLO AAA siano particolarmente interessanti perché possono offrire elevata qualità del credito, esposizione a tasso variabile e tassi d’insolvenza storicamente bassi. Tuttavia, la loro complessità e la liquidità limitata li hanno resi difficili da raggiungere per la maggior parte degli investitori, fino all’ingresso degli ETFs in questo ambito.

Gli ETFs stanno democratizzando l’accesso e offrendo efficienza

Fino a poco tempo fa, i CLO erano facilmente accessibili solo ai più grandi investitori istituzionali. Sebbene sul mercato arrivino regolarmente nuove operazioni CLO, storicamente le tranche AAA venivano acquistate sul primario da pochi grandi investitori istituzionali, mentre gli operatori più piccoli non riuscivano ad accedervi. Gli ETFs hanno fornito un punto di ingresso a questa asset class per una platea di investitori molto più ampia. Ma non si tratta solo dell’accesso: la struttura ETF è particolarmente vantaggiosa per alcuni segmenti del reddito fisso come i CLO AAA, che potrebbero non essere liquidi quanto i mercati obbligazionari pubblici tradizionali.

Ecco alcuni dei potenziali vantaggi chiave degli ETFs per il reddito fisso. Come il mercato dei CLO, anche il mercato europeo degli ETFs obbligazionari è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, con asset in gestione quasi raddoppiati a 570 miliardi USD nei cinque anni fino a giugno 2025. Il veicolo ETF ha continuato a diffondersi, con investitori che spaziano dai piccoli clienti retail ai più grandi e sofisticati asset manager istituzionali al mondo.

Gli ETFs hanno trasformato l’investimento obbligazionario offrendo:

Esposizione diversificata: gli investitori ottengono accesso a un ampio paniere di titoli con un’unica operazione.

Efficienza dei costi: Gli ETFs beneficiano di economie di scala e, in genere, commissioni più basse.

Liquidità: il mercato secondario consente di negoziare le quote dell’ETF senza transare direttamente nei titoli sottostanti.

Trasparenza e flessibilità: Gli ETFs forniscono prezzi in tempo reale e possono essere utilizzati sia per allocazioni strategiche sia tattiche.

Questi benefici sono particolarmente preziosi nei mercati meno liquidi come i CLO. Sebbene il mercato dei CLO sia ampio, la sua natura di credito privato implica che i singoli titoli possano non scambiarsi di frequente. Gli ETFs attenuano questa criticità offrendo esposizione tramite un mercato secondario liquido, in cui gli investitori possono acquistare o vendere quote senza innescare transazioni nei singoli titoli CLO sottostanti.

Questo meccanismo consente ai market maker di gestire in modo efficiente inventario e rischio, spesso con differenziali denaro-lettera più stretti rispetto ai titoli sottostanti stessi. Per molti investitori, ciò significa poter regolare rapidamente l’esposizione alla asset class dei CLO, soprattutto durante fasi di turbolenze del mercato, senza necessitare di una conoscenza approfondita a livello di emittente. Non solo possono adeguare l’allocazione quasi immediatamente dopo la decisione, ma ottengono anche un’esposizione diversificata a tale asset class con un’unica operazione.

Il vantaggio della gestione attiva negli ETFs su CLO con rating AAA

Mentre gli ETFs passivi offrono un’esposizione ampia, la gestione attiva assicura un ulteriore valore aggiunto nell’ambito dei CLO. I CLO sono strumenti complessi, con strutture, qualità delle garanzie collaterali e performance dei gestori molto variabili. Affidarsi a un gestore attivo specializzato ed esperto può aiutare a:

Selezionare gestori e operazioni di prim’ordine: Non tutte le tranche AAA sono uguali, e la due diligence sull’emittente è cruciale. I gestori attivi possono valutare struttura dell’operazione, composizione della garanzia collaterale e track record del gestore per identificare con cura le opportunità.

Gestire efficacemente il rischio: I CLO sono sensibili ai cambiamenti nei mercati del credito, nei tassi d’interesse e nelle condizioni macroeconomiche; I gestori attivi possono adeguare il posizionamento in risposta all’evoluzione dei rischi.

Ottimizzare liquidità ed esecuzione: Nei mercati meno liquidi, l’efficienza di negoziazione è fondamentale; I gestori attivi possono sfruttare a proprio vantaggio gli spread denaro-lettera e gestire la rotazione del portafoglio per minimizzare i costi.

Cogliere il valore relativo: I prezzi dei CLO possono divergere dai fondamentali, soprattutto durante periodi di volatilità; I gestori attivi possono sfruttare tali inefficienze per migliorare i rendimenti.

In sintesi, la gestione attiva consente agli investitori di beneficiare non solo dell’accesso e dell’efficienza, ma anche di decisioni specialistiche e di una gestione del rischio mirata.

Conclusione

I CLO con rating AAA offrono una combinazione interessante di rendimento, qualità del credito ed esposizione a tasso variabile. Storicamente riservati alle grandi istituzioni, sono ora accessibili a una platea più ampia di investitori tramite ETFs. La struttura degli ETFs garantisce liquidità, trasparenza ed efficienza, rendendoli un veicolo ideale per accedere a questa asset class complessa.

La gestione attiva del creatore dell’ETF, soprattutto in una asset class complessa, aggiunge valore per gli investitori. Combinando i vantaggi strutturali degli ETFs con l’esperienza dei gestori attivi, gli investitori possono ottenere un’esposizione efficiente e mirata ai CLO AAA. Man mano che il mercato dei CLO continua a evolvere, gli ETFs a gestione attiva sono destinati a svolgere un ruolo centrale nelle modalità con cui gli investitori possono accedere e allocare il proprio capitale a questa asset class in crescita.