Fin dalla nascita del nostro istituto di credito trent'anni fa, abbiamo deliberatamente allineato la nostra struttura alle esigenze dei nostri clienti. La nostra intera piattaforma opera nel mercato privato e ci offre un potenziale vantaggio informativo rispetto agli investitori del settore pubblico, grazie al flusso di informazioni e alla nostra capacità di interagire costantemente con i team di gestione. La nostra struttura è un altro fattore importante che incoraggia la collaborazione tra i nostri diversi team di broadly-syndicated loan, direct lending, situazioni speciali e credito strutturato.

La nostra esperienza nei finanziamenti large‑cap all'interno del mercato dei broadly-syndicated loan ci ha consentito di costruire una piattaforma del credito diversificata in quanto siamo uno dei maggiori investitori e trader sul mercato. Gli standard di sottoscrizione coerenti sono stati, e continueranno a essere, la nostra stella polare e la base del nostro successo.

La nostra esperienza e la portata della nostra piattaforma ci aiutano a prendere decisioni d'investimento informate. Tutto parte dalle nostre persone e dalla nostra cultura: vantiamo uno dei team più ampi e più esperti, con una leadership che opera nel settore degli investimenti da 20-30 anni. Siamo partner di fiducia per i clienti che si affidano a Invesco in qualità di investitore prudente e leader nell'innovazione e nella thought leadership. A fronte dell'approccio sempre più sofisticato dei clienti, siamo stati chiamati a evolverci e a soddisfare le loro mutevoli esigenze.

La nostra capacità di offrire ai clienti riscontri personalizzati e orientati alle soluzioni ha rappresentato un cambiamento significativo nell'ultimo decennio. Siamo un unico team e offriamo un approccio comune ai servizi di onboarding, reporting, comunicazione e assistenza clienti, il che consente ai clienti di beneficiare delle competenze collettive di un'organizzazione globale con conoscenze locali. La leadership condivisa e i comitati di investimento congiunti guidano il processo decisionale per promuovere la coerenza.

Il nostro allineamento culturale con i clienti è fondamentale per la loro esperienza d'investimento. Ci impegniamo a essere ottimi ascoltatori, aiutando i clienti a risolvere i problemi e a conseguire i propri obiettivi attraverso innovazione e flessibilità. Uno degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni è il passaggio dall'investimento in singole asset class alle soluzioni multi-strategy, che combinano il credito liquido e semi-liquido.

Riteniamo che il processo di consolidamento continuerà a tutti i livelli, con investitori che collaboreranno con un numero sempre più limitato di gestori e con il private equity che consoliderà le principali relazioni di finanziamento. Entrambi si affidano a gestori in grado di mettere a disposizione un portafoglio diversificato di competenze specialistiche.