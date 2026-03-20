Immobiliare Perché considerare l'immobiliare globale?
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Fin dalla nascita del nostro istituto di credito trent'anni fa, abbiamo deliberatamente allineato la nostra struttura alle esigenze dei nostri clienti. La nostra intera piattaforma opera nel mercato privato e ci offre un potenziale vantaggio informativo rispetto agli investitori del settore pubblico, grazie al flusso di informazioni e alla nostra capacità di interagire costantemente con i team di gestione. La nostra struttura è un altro fattore importante che incoraggia la collaborazione tra i nostri diversi team di broadly-syndicated loan, direct lending, situazioni speciali e credito strutturato.
La nostra esperienza nei finanziamenti large‑cap all'interno del mercato dei broadly-syndicated loan ci ha consentito di costruire una piattaforma del credito diversificata in quanto siamo uno dei maggiori investitori e trader sul mercato. Gli standard di sottoscrizione coerenti sono stati, e continueranno a essere, la nostra stella polare e la base del nostro successo.
La nostra esperienza e la portata della nostra piattaforma ci aiutano a prendere decisioni d'investimento informate. Tutto parte dalle nostre persone e dalla nostra cultura: vantiamo uno dei team più ampi e più esperti, con una leadership che opera nel settore degli investimenti da 20-30 anni. Siamo partner di fiducia per i clienti che si affidano a Invesco in qualità di investitore prudente e leader nell'innovazione e nella thought leadership. A fronte dell'approccio sempre più sofisticato dei clienti, siamo stati chiamati a evolverci e a soddisfare le loro mutevoli esigenze.
La nostra capacità di offrire ai clienti riscontri personalizzati e orientati alle soluzioni ha rappresentato un cambiamento significativo nell'ultimo decennio. Siamo un unico team e offriamo un approccio comune ai servizi di onboarding, reporting, comunicazione e assistenza clienti, il che consente ai clienti di beneficiare delle competenze collettive di un'organizzazione globale con conoscenze locali. La leadership condivisa e i comitati di investimento congiunti guidano il processo decisionale per promuovere la coerenza.
Il nostro allineamento culturale con i clienti è fondamentale per la loro esperienza d'investimento. Ci impegniamo a essere ottimi ascoltatori, aiutando i clienti a risolvere i problemi e a conseguire i propri obiettivi attraverso innovazione e flessibilità. Uno degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni è il passaggio dall'investimento in singole asset class alle soluzioni multi-strategy, che combinano il credito liquido e semi-liquido.
Riteniamo che il processo di consolidamento continuerà a tutti i livelli, con investitori che collaboreranno con un numero sempre più limitato di gestori e con il private equity che consoliderà le principali relazioni di finanziamento. Entrambi si affidano a gestori in grado di mettere a disposizione un portafoglio diversificato di competenze specialistiche.
In questo video analizziamo come la piattaforma di Invesco si sia evoluta nel corso degli ultimi tre decenni per supportare meglio i nostri clienti. Evidenziamo i vantaggi dell'approccio di un approccio sul mercato privato, la forza della nostra struttura collaborativa globale e il rigore del nostro processo di underwriting. Con l’evoluzione delle esigenze dei clienti, abbiamo ampliato le nostre capacità per offrire soluzioni personalizzate e orientate ai risultati, inclusi approcci multi strategia e soluzioni di credito liquido e semi liquido. Il video approfondisce inoltre le principali tendenze del settore, in particolare il continuo consolidamento e il crescente valore che investitori e società di private equity attribuiscono alla collaborazione con gestori in grado di offrire competenze ampie e integrate. Guarda il video completo per scoprire come persone, processi e piattaforma lavorino insieme per offrire risultati informati lungo l’intero spettro del credito.
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