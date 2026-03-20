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Alla scoperta dell'evoluzione della piattaforma di credito privato di Invesco

20 marzo 2026
Invesco

Trascrizione

Fin dalla nascita del nostro istituto di credito trent'anni fa, abbiamo deliberatamente allineato la nostra struttura alle esigenze dei nostri clienti. La nostra intera piattaforma opera nel mercato privato e ci offre un potenziale vantaggio informativo rispetto agli investitori del settore pubblico, grazie al flusso di informazioni e alla nostra capacità di interagire costantemente con i team di gestione. La nostra struttura è un altro fattore importante che incoraggia la collaborazione tra i nostri diversi team di broadly-syndicated loan, direct lending, situazioni speciali e credito strutturato.

La nostra esperienza nei finanziamenti large‑cap all'interno del mercato dei broadly-syndicated loan ci ha consentito di costruire una piattaforma del credito diversificata in quanto siamo uno dei maggiori investitori e trader sul mercato. Gli standard di sottoscrizione coerenti sono stati, e continueranno a essere, la nostra stella polare e la base del nostro successo.

La nostra esperienza e la portata della nostra piattaforma ci aiutano a prendere decisioni d'investimento informate. Tutto parte dalle nostre persone e dalla nostra cultura: vantiamo uno dei team più ampi e più esperti, con una leadership che opera nel settore degli investimenti da 20-30 anni. Siamo partner di fiducia per i clienti che si affidano a Invesco in qualità di investitore prudente e leader nell'innovazione e nella thought leadership. A fronte dell'approccio sempre più sofisticato dei clienti, siamo stati chiamati a evolverci e a soddisfare le loro mutevoli esigenze.

La nostra capacità di offrire ai clienti riscontri personalizzati e orientati alle soluzioni ha rappresentato un cambiamento significativo nell'ultimo decennio. Siamo un unico team e offriamo un approccio comune ai servizi di onboarding, reporting, comunicazione e assistenza clienti, il che consente ai clienti di beneficiare delle competenze collettive di un'organizzazione globale con conoscenze locali. La leadership condivisa e i comitati di investimento congiunti guidano il processo decisionale per promuovere la coerenza.

Il nostro allineamento culturale con i clienti è fondamentale per la loro esperienza d'investimento. Ci impegniamo a essere ottimi ascoltatori, aiutando i clienti a risolvere i problemi e a conseguire i propri obiettivi attraverso innovazione e flessibilità. Uno degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni è il passaggio dall'investimento in singole asset class alle soluzioni multi-strategy, che combinano il credito liquido e semi-liquido.

Riteniamo che il processo di consolidamento continuerà a tutti i livelli, con investitori che collaboreranno con un numero sempre più limitato di gestori e con il private equity che consoliderà le principali relazioni di finanziamento. Entrambi si affidano a gestori in grado di mettere a disposizione un portafoglio diversificato di competenze specialistiche.

In questo video analizziamo come la piattaforma di Invesco si sia evoluta nel corso degli ultimi tre decenni per supportare meglio i nostri clienti. Evidenziamo i vantaggi dell'approccio di un approccio sul mercato privato, la forza della nostra struttura collaborativa globale e il rigore del nostro processo di underwriting. Con l’evoluzione delle esigenze dei clienti, abbiamo ampliato le nostre capacità per offrire soluzioni personalizzate e orientate ai risultati, inclusi approcci multi strategia e soluzioni di credito liquido e semi liquido. Il video approfondisce inoltre le principali tendenze del settore, in particolare il continuo consolidamento e il crescente valore che investitori e società di private equity attribuiscono alla collaborazione con gestori in grado di offrire competenze ampie e integrate. Guarda il video completo per scoprire come persone, processi e piattaforma lavorino insieme per offrire risultati informati lungo l’intero spettro del credito.

Analisi correlate

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, il metallo prezioso sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente. Gli strumenti che offrono un'esposizione alle materie prime sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che vi è un maggior rischio di forti fluttuazioni nel valore dello strumento. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC, Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC: La copertura valutaria tra la valuta in cui è quotato il metallo prezioso sottostante e la valuta dei certificati potrebbe non eliminare completamente le fluttuazioni dei tassi di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance dei certificati. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinato, né deve essere distribuito o consegnato, al pubblico.

    Dati al 20 gennaio 2026, salvo ove diversamente indicato. Questo è materiale di marketing e non costituisce consulenza finanziaria. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulated by the Central Bank in Ireland.

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    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio.

    Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

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