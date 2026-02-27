Articolo

Dati principali dal webinar Opportunity in European Private Credit

27 febbraio 2026
Invesco
Questa immagine mostra Richard Glenn, Head of EMEA Private Markets Distribution di Invesco, che intervista Michael Craig, Head of European Senior Loans e Raman Rajagopal, Senior Client Portfolio Manager per Invesco Private Credit.

Punti chiave

L'upper middle market europeo si è affermato come un'opportunità core nel credito privato

1

I cambiamenti strutturali avvenuti nel periodo successivo alla crisi finanziaria globale hanno favorito l'espansione del direct lending oltre i piccoli mutuatari, con le transazioni dell'upper middle market che attualmente rappresentano una quota significativa dell'attività di negoziazione europea.

Le società europee possono offrire resilienza senza sacrificare il potenziale di rendimento

2

I mutuatari dell'upper middle market beneficiano in genere di ricavi diversificati e fondamentali più solidi, mentre le dinamiche di mercato correnti stanno restringendo il divario degli spread rispetto ai prestiti più piccoli e a rischio più elevato.

Un approccio combinato al credito liquido e illiquido può rendere il portafoglio più efficiente

3

La combinazione di direct lending e broadly syndicated loan consente di incrementare la diversificazione, sostenere un impiego di capitale più rapido e conseguire un reddito più costante nell'ambito di una struttura evergreen.

Il credito privato europeo sta attraversando un processo di trasformazione sostanziale, creando nuove opportunità per gli investitori in cerca di reddito resiliente e accesso efficiente ai mutuatari più grandi. Gli specialisti nel credito privato di Invesco esaminano come l'upper middle market sia diventato un segmento interessante del direct lending europeo e in che modo una costruzione del portafoglio ponderata possa supportare gli investitori ad affrontare il panorama creditizio in continua evoluzione di oggi. Leggi di seguito alcuni dati principali dell'evento e guarda la registrazione per gli interventi completi.

Evoluzione del direct lending europeo

Originariamente determinato dalla riduzione delle attività bancarie a seguito della crisi finanziaria globale, il mercato ha registrato una significativa espansione negli ultimi 15 anni. Con la crescita dei fondi di private equity e l'incremento di dimensione delle transazioni, il direct lending è andato oltre le piccole imprese per giungere alle società più grandi dell'upper middle market. Negli ultimi anni, la volatilità e l'incertezza nei mercati di credito liquidi hanno ulteriormente accelerato tale cambiamento, con le transazioni dell'upper middle market che attualmente rappresentano una notevole quota dell'attività di direct lending europeo.

Perché i mutuatari più grandi dell'upper middle market possono offrire caratteristiche interessanti per gli investitori

In genere, queste società si distinguono per ricavi, base clienti e presenza operativa più diversificati, il che può aumentare la resilienza nei periodi di stress economico. Le recenti dinamiche di mercato hanno inoltre incrementato il valore relativo dei finanziamenti alle imprese di dimensioni più grandi. Sebbene i rendimenti assoluti rimangano positivi, lo spread aggiuntivo offerto per i finanziamenti ai mutuatari più piccoli e a rischio più elevato si è ristretto, rendendo l'esposizione corretta per il rischio all'upper middle market sempre più interessante.

Convergenza dei mercati di credito liquidi e illiquidi

Nell'upper middle market, ciò che distingue il direct lending dai broadly syndicated loan spesso è più la liquidità che la qualità creditizia sottostante. Combinando queste esposizioni, gli investitori possono essere in grado di catturare i premi di illiquidità rimanendo al contempo flessibili, migliorando la diversificazione e affrontando le sfide legate all'impiego di capitale. Questo approccio ibrido può inoltre supportare un'allocazione del capitale più disciplinata, che consenta ai gestori di rimanere selettivi anziché cercare opportunità di direct lending.

Come sta cambiando il sourcing delle operazioni in Europa

Con la maggiore diffusione di modelli ibridi di origination e distribuzione, i confini tradizionali tra banche e finanziatori diretti stanno diventano più labili. Tale sviluppo amplia l'universo investibile, consentendo una diversificazione più ampia tra settori e aree geografiche, soprattutto in un mercato eterogeneo e multi-giurisdizionale come quello europeo.

Struttura ed esecuzione

Uno strumento evergreen e interamente finanziato può consentire agli investitori di gestire sfide comuni quali richiami di capitale, ritmo di impiego del capitale e mantenimento di un reddito costante. Tramite l'integrazione di esposizioni liquide e al credito privato all'interno di un'unica strategia, l'approccio intende offrire un modo più efficace e prospettico per accedere al credito dell'upper middle market europeo.

Guarda la registrazione del webinar on-demand per ascoltare la discussione completa e comprendere di più sull'approccio di Invesco al credito privato dell'upper middle market europeo.

