Perché considerare l'immobiliare globale?

Testo del disclaimer visualizzato sullo schermo:

Informazioni importanti

This marketing communication is intended only for Professional Clients in Continental Europe (as defined in the important information), Dubai, Guernsey, Jersey, Ireland, Isle of Man and the UK; for Sophisticated or Professional Investors in Australia; for Institutional Investors in the United States; for Institutional Investors and/or Accredited Investors in Singapore; for Qualified Clients/Sophisticated Investors in Israel; for Professional Investors in Hong Kong; for Qualified Institutional Investors in Japan; for certain specific Qualified Institutions and/or Sophisticated Investors only in Taiwan; for Wholesale Investors (as defined in the Financial Markets Conduct Act) in New Zealand, for Qualified Professional Investors in the Republic of Korea; for certain specific sovereign wealth funds and/or Qualified Domestic Institutional Investors approved by local regulators only in the People’s Republic of China; for Qualified Institutional Investors and/or certain specific Institutional Investors in Thailand; for certain specific institutional investors in Brunei and Indonesia, for Qualified Buyers in the Philippines for informational purposes only; for certain specific institutional investors in Malaysia upon request. In Canada il presente documento è riservato a investitori che siano (I) Investitori Accreditati e (ii) Clienti Ammessi, come rispettivamente definiti nelle norme canadesi National Instrument 45-106 e National Instrument 31-103. Non è destinato, né deve essere distribuito o consegnato, al pubblico e agli investitori retail. Si prega di non redistribuire.

Rischi di investimento

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Gli immobili e i terreni possono essere illiquidi e difficili da vendere; pertanto, la strategia potrebbe non essere in grado di vendere tali investimenti quando lo si desidera e al prezzo previsto. Il valore della proprietà è generalmente una questione di opinione di un perito indipendente e potrebbero non essere realizzati.

Intervistata: Tracey Luke, Managing Director Invesco Real State

01: Perché l'immobiliare globale?

Intervistata:

Il settore immobiliare non riguarda soltanto gli edifici, bensì rappresenta un pilastro di un portafoglio multi-asset class ben costruito.

Immagine grafica visualizzata sullo schermo al secondo 0:24:

un diagramma circolare intitolato "Portafoglio multi-asset". Attorno al cerchio sono presenti sei categorie: reddito fisso pubblico, liquidità, real asset, credito privato, private equity e azioni pubbliche.

Testo riportato sotto l'immagine grafica: (1) Invesco Real Estate utilizzando dati di MSCI al 30 giugno 2025. (2) MSCI, Bloomberg e FTSE EPRA/NAREIT Index al 30 settembre 2025. Le correlazioni sono state calcolate usando il periodo di tempo comune più lungo disponibile dal 1° trimestre 2008 al 3° trimestre 2025.



Intervistata:

Offre una combinazione di reddito, stabilità e potenziale di crescita a lungo termine, mantenendo al contempo una bassa correlazione con azioni e obbligazioni, contribuendo così a migliorare la diversificazione del portafoglio. In passato, l'immobiliare globale ha inoltre mostrato di poter sostenere la resilienza del portafoglio anche nei periodi di incertezza.



In aggiunta, questa asset class è la più grande dei mercati privati, con un valore stimato di circa 35.000 miliardi di dollari.

Intervistata:

Un valore di gran lunga superiore a quello combinato di private equity e credito privato. È inoltre una delle asset class più antiche e continua a evolversi per rispondere ai cambiamenti delle esigenze sociali ed economiche.

I mercati globali aprono inoltre l'accesso a settori, aree geografiche e strategie che semplicemente non sono disponibili a livello nazionale.

Immagine grafica visualizzata sullo schermo al minuto 1:03: planisfero che evidenzia gli Stati Uniti, l'Australia, diversi Paesi dell'Europa occidentale e centrale, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud

Intervistata:

Ciò può potenzialmente ampliare anche le opportunità di reddito e di apprezzamento del capitale nel portafoglio. Le valutazioni attuali suggeriscono un punto di ingresso interessante, con il 2026 che potrebbe rivelarsi un anno vintage particolarmente favorevole. Con i mercati dei capitali che tendono verso una maggiore stabilità, prevediamo un aumento dei volumi di transazione, accompagnato da una ripresa dei prezzi.



02: Perché il mercato globale è importate e perché adesso?

Intervistata:

L'immobiliare si adegua ai cambiamenti demografici ed economici.

Grafica visualizzata sullo schermo al minuto 1:36: un cerchio con diversi fattori e settori dell'immobiliare

Intervistata:

Le persone hanno sempre bisogno di un luogo dove consumare, vivere, lavorare e socializzare. Tuttavia, le modalità cambiano con l'evolversi dei trend. Una prospettiva globale consente di avere accesso a settori ad alta crescita, come la logistica urbana europea, le residenze per anziani in Asia e le opportunità nell'immobiliare sanitario negli Stati Uniti, che sono generalmente molto specifici a livello locale.



Il settore immobiliare si evolve costantemente in risposta ai cambiamenti sociali, economici e politici, che non avvengono in modo uniforme in tutto il mondo. Ecco perché una prospettiva globale è importante.



03: Quali sono i principali fattori dei trend immobiliari globali

Intervistata:

In primo luogo, la demografia. L'invecchiamento della popolazione sta aumentando la domanda di residenze per anziani a livello globale, soprattutto nella regione Asia Pacifico, mentre l'urbanizzazione alimenta il bisogno di abitazioni nei mercati emergenti.

In secondo luogo, la tecnologia. La crescita del cloud computing e dell'IA genera una domanda di centri dati in tutto il mondo. Tuttavia, le differenze di prezzo tra i vari mercati fanno sì che le opportunità più interessanti nell'immobiliare privato possano concentrarsi in località molto specifiche.



Un altro esempio è il settore sanitario. La crescita di uffici medici e strutture di ricerca negli Stati Uniti, dove gran parte dell'assistenza sanitaria è fornita in edifici di proprietà privata, offre opportunità a molti investitori al di là dei confini nazionali.



Infine, le dinamiche politiche e normative sono molto cruciali per i trend immobiliari odierni. Le tensioni geopolitiche, le politiche commerciali e i contesti normativi influenzano la direzione dei flussi di capitale e i settori che prosperano. Le regioni con governance stabile e politiche favorevoli alle imprese offrono opportunità di investimento interessanti e più solide, come evidenziato dal rapporto Global Transparency Index di JLL.

L'immagine visualizzata sullo schermo al minuto 3:15 mostra il rapporto Global Transparency Index di JLL



Intervistata:

La capacità di allineare i portafogli ai trend in evoluzione e di orientarsi nelle realtà politiche a livello mondiale è una delle principali ragioni per cui l'immobiliare globale può incrementare sia la diversificazione sia il potenziale di crescita.



04: Perché adesso?

Il settore immobiliare è un'asset class a lungo termine ed è sostenuto da flussi di reddito costanti. Per questo motivo, gli investitori dovrebbero adottare una visione pluriennale. Detto ciò, riteniamo che il 2026 rappresenti un momento particolarmente interessante per entrare nel mercato, poiché le valutazioni si sono riassestate nelle diverse regioni e i volumi di transazione sono in ripresa. Storicamente, i periodi successivi alle correzioni di mercato hanno registrato performance solide. Gli investitori a lungo termine nell'immobiliare hanno superato le precedenti fasi di difficoltà mantenendo rendimenti quinquennali elevati. Questa resilienza, unita all'attuale punto di ingresso favorevole, rende questo un momento opportuno per investire nell'immobiliare globale.



05: Perché Invesco?

Il team Global Real Estate di Invesco, presente in 21 sedi in tutto il mondo, ci consente di seguire un approccio di investimento top-down, basato su tematiche d'investimento secolari e guidate dai trend, che includono cambiamenti demografici, urbanizzazione, tecnologia e innovazione.

Immagine visualizzata sullo schermo al minuto 4:10: un planisfero con indicazione dei luoghi in cui Invesco ha le sedi e alcuni punti salienti su Invesco, quali: 600 team di comprovata esperienza di oltre 600 professionisti specializzati nell'immobiliare, la nostra piattaforma vanta più di 40 anni di esperienza negli investimenti, 21 sedi in Nord America, Europa e Asia, siamo orgogliosamente riconosciuti come uno dei primi 15 gestori immobiliari a livello mondiale.

Fonte: Invesco Real Estate. Il rapporto Real Estate Managers Guide 2025 di Institutional Real Estate, Inc. (29 maggio 2025, ultima versione disponibile) ha riconosciuto IRE come uno dei primi 15 gestori immobiliari per valore lordo totale di AuM immobiliari. Invesco paga una tariffa di abbonamento standard per ottenere queste classifiche di terze parti. Qualsiasi riferimento a una classificazione non costituisce una garanzia di pari performance per il futuro e non è costante nel tempo."

Intervistata:

Inoltre, ci consente di applicare queste tematiche nel modo più appropriato alle condizioni dei mercati locali. Questo approccio favorisce la costruzione di portafogli interessanti nei mercati sviluppati, basati su un mix di settori e tipologie immobiliari di tutto il mondo. Allineandoci a trend strutturali di lungo periodo, cerchiamo di cogliere le opportunità dove sono più pronunciate, invece di limitarci a quanto disponibile a livello locale.

Testo del disclaimer visualizzato sullo schermo:

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Ai fini della distribuzione del presente documento, per Europa continentale s’intendono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

Accettando il presente documento, si accetta di comunicare con noi in lingua inglese, salvo diversa indicazione.

Il presente documento riporta soltanto informazioni di carattere generale e non tiene conto di obiettivi, posizioni fiscali o esigenze finanziarie personali. Non costituisce una raccomandazione dell'idoneità di una strategia d'investimento per un particolare investitore. In caso di incertezza sull'idoneità dell'investimento alla propria situazione specifica, gli investitori devono rivolgersi a un professionista finanziario. Invesco Ltd. e le sue affiliate non garantiscono il rendimento del capitale, la distribuzione di reddito o la performance di fondi o strategie. Il presente documento non costituisce un invito a sottoscrivere azioni di un fondo né deve essere interpretato come un’offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Tutti gli investimenti sono associati a rischi intrinseci. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Il presente documento è stato redatto unicamente per i soggetti cui Invesco l'ha fornito e non deve Non dovrebbe essere preso a riferimento da nessun altro, e può essere riprodotto, diffuso e utilizzato, interamente o in parte, esclusivamente con il consenso di Invesco. I servizi di gestione patrimoniale sono forniti da Invesco in conformità alla legislazione e alle normative locali appropriate.

La presente comunicazione costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

Il presente materiale può contenere dichiarazioni di natura non puramente storica ma "previsionali", tra cui proiezioni, previsioni, stime di ricavi, reddito e rendimento, futuri obiettivi di performance, esempi di strutture o composizioni di portafogli, analisi di scenari, strategie di investimento specifiche e suggerimenti o esempi di livelli di diversificazione o investimenti per settore. Tali dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'utilizzo di terminologia previsionale, come per esempio termini del tipo "potrebbe", "sarà destinato a", "dovrebbe", "prevedere", "attendersi", "programmare", "stimare", "intendere", "continuare", "obiettivo", "ritenere", le relative forme negative, nonché altre variazioni o termini analoghi. Le dichiarazioni previsionali si fondano su determinate ipotesi, alcune delle quali descritte nel presente documento. Gli eventi effettivi sono difficilmente prevedibili, esulano dal controllo dell'Emittente e possono differire sostanzialmente da quelli ipotizzati. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si basano su informazioni disponibili alla data dello stesso e Invesco non si assume l'impegno di aggiornarle.

Tutti i dati presentati sono tratti da fonti ritenute attendibili e aggiornate; non è tuttavia possibile garantirne l'accuratezza. Il presente documento non deve essere considerato come un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né costituire l'unico fattore valutato ai fini di una decisione d'investimento. Tutti gli investimenti sono associati a rischi intrinseci. Non deve essere considerato una raccomandazione d’acquisto di un prodotto d'investimento. In caso di incertezza sull'idoneità dell'investimento alla propria situazione specifica, gli investitori devono rivolgersi a un professionista finanziario. Prima dell’investimento, procurarsi ed esaminare attentamente tutta la documentazione finanziaria.

Data as of August 31, 2025 unless otherwise stated.

Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche.

Australia

Il presente documento è stato redatto unicamente per i soggetti cui Invesco l'ha fornito e non deve essere distribuito ad altri. Le informazioni contenute nel presente documento non sono state necessariamente redatte o concepite per il pubblico australiano e non costituiscono un'offerta di un prodotto finanziario in Australia. Il presente documento (o qualunque sua parte) può essere riprodotto, diffuso e utilizzato esclusivamente con il consenso di Invesco. Le informazioni contenute nel presente documento sono state preparate senza prendere in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria o le esigenze particolari di alcun investitore. Prima di agire sulla base di tali informazioni, gli investitori devono valutare la propria adeguatezza tenendo conto dei propri obiettivi di investimento, situazione finanziaria ed esigenze. Si tenga inoltre presente che queste informazioni possono contenere riferimenti a importi in dollari che non sono dollari australiani, il documento può contenere informazioni finanziarie che non sono state preparate in conformità con la legislazione o con le normative australiane, può non affrontare i rischi associati agli investimenti denominati in valuta straniera e non affronta il problema della tassazione in Australia.

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Stati Uniti

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Canada

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Israele

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