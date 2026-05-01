Analisi

CLO: Opportunità per le compagnie assicurative

1 maggio 2026
Joe Steidl
Joe Steidl
Head UK Insurance Distribution
Nikhil Gangwani
Nikhil Gangwani
Senior Portfolio Specialist, Insurance Client Solutions
Raman Rajagopal
Raman Rajagopal
Client Portfolio Manager, Alternative Credit
Professionista che ammira lo skyline della città dalla finestra di un ufficio.

Punti chiave

Cosa sono i CLO?

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Un CLO (Collateralised loan obligation) è un veicolo di finanza strutturata che accorpa broadly syndicated loan, in genere senior secured loan di emittenti societari.

Perché i CLO AAA?

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Per i fornitori assicurativi, che fanno affidamento su un reddito a lungo termine stabile per sostenere le loro passività, i CLO AAA e i CLO IG offrono generalmente vari vantaggi significativi.

Perché gli ETF CLO?

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In alternativa agli investimenti diretti o a un conto a gestione separata, un ETF di CLO può offrire agli investitori assicurativi un accesso al mercato diversificato ed efficiente in termini di costo.

I CLO AAA possono aiutare le compagnie assicurative a incrementare il rendimento, gestire i rischi e diversificare i portafogli

Considerata la continua evoluzione dei mercati finanziari, gli investitori sono sempre più orientati a individuare nuove strategie per diversificare i propri portafogli e migliorare i rendimenti. Una asset class che ha guadagnato sempre più attenzione negli ultimi anni è quella dei CLO (Collateralised loan obligation), il cui mercato si è espanso in modo significativo fino a raggiungere 1.400 miliardi di dollari USA a livello globale.1

In passato, gli investimenti in CLO erano appannaggio di un numero ristretto di investitori istituzionali, ma questo scenario sta cambiando. La crescita del mercato e la progressiva introduzione di ETF di CLO hanno favorito una più ampia partecipazione, con gli ETF che apportano semplicità operativa, liquidità e trasparenza, elementi necessari per una più vasta gamma di operatori, pur continuando a mantenere al contempo una serie di caratteristiche interessanti.

Per le compagnie assicurative europee, le tranche di CLO investment grade – in particolare quelle con rating AAA – offrono un pratico modo per incrementare il rendimento, gestire i rischi e diversificare i portafogli. Sebbene il contesto normativo richieda un'attenta gestione, i benefici di questi investimenti, se amministrati con prudenza, possono essere significativi.

Cosa sono i CLO?

Un CLO è un veicolo di finanza strutturata che accorpa broadly syndicated loan, in genere senior secured loan di emittenti societari.

L'acquisizione di tali asset creditizi è finanziata tramite l'emissione di molteplici livelli, o "tranche", di titoli. Questi comprendono varie classi di debito, dai titoli senior, alle note con rating elevato fino a tranche più junior, oltre che tranche equity. Ciascuna tranche prevede una priorità di pagamenti e un profilo di rischio definiti.

I flussi di cassa generati dal portafoglio di prestiti sottostante sono distribuiti secondo una struttura "a cascata", in base alla quale i pagamenti di capitale e interessi vengono destinati in primis alle tranche più senior, mentre le tranche di debito subordinato ed equity assorbono le perdite prima che queste incidano sugli investitori senior. Ciò consente un sostanziale miglioramento del credito per le tranche senior e investment grade (IG) mentre le tranche junior ed equity sono compensate per il loro rischio aggiuntivo con un potenziale di rendimento più elevato.

Diversamente da quanto accade per le tranche di debito senior e junior, le tranche equity non hanno uno spread predefinito; al contrario, il reddito da cedola viene generato come arbitraggio tra il reddito prodotto dal CLO e i costi delle restanti tranche di debito del CLO, con la tranche equity che percepisce la quota residua.

Il caso dei CLO AAA

Oltre a tutte le altre tranche, i CLO AAA hanno registrato il maggiore aumento della domanda e riteniamo che offrono un'opportunità particolarmente interessante. Le tranche di CLO AAA possono offrire una combinazione positiva di rendimenti interessanti2 e assenza storica di svalutazioni del credito.3 Negli ultimi cinque anni, le tranche AAA hanno conseguito incrementi di rendimento sensibilmente al di sopra delle obbligazioni societarie con rating simile,2 con una volatilità due o tre volte inferiore ai mercati investment grade in generale.4 Aspetto importante, i CLO AAA hanno mantenuto un record di zero perdite in conto capitale, una ripresa rapida nelle fasi di ribasso del mercato4 e una correlazione relativa inferiore ad altre asset class IG, il che li ha resi la scelta preferita degli investitori a più lungo termine in cerca di conservazione del capitale e reddito incrementale.

Tutte queste caratteristiche sono riconducibili ai loro vantaggi strutturali (elevato livello di subordinazione, overcollateralizzazione e copertura degli interessi), al loro tasso variabile e al flusso di reddito diversificato, nonché più in generale ai resilienti meccanismi dei flussi di cassa presenti nel mercato sottostante dei prestiti senior.

Per i fornitori assicurativi, che fanno affidamento su un reddito a lungo termine stabile per sostenere le loro passività, i CLO AAA e i CLO IG offrono in genere diversi vantaggi significativi:

  • Aumento del rendimento: i CLO hanno storicamente offerto livelli di reddito più elevati rispetto ad altri asset con rating simile.2 Tale premio è il risultato di numerosi fattori, tra cui la considerazione della complessità strutturale e della liquidità dei CLO.
  • Storico limitato di svalutazioni: i test di copertura/collateralizzazione, insieme alla struttura a cascata dei flussi di cassa, hanno contribuito a mantenere livelli relativamente bassi di svalutazioni del capitale nel tempo rispetto alle obbligazioni societarie con rating simile, e nessuna svalutazione nelle tranche AAA.3 Se tali test vengono violati, allora la struttura dei CLO:
    - reindirizza i flussi di cassa per proteggere al meglio i titolari di senior note;
    - impone ulteriori restrizioni alle flessibilità di reinvestimento dei gestori dei CLO.
    Con il reindirizzo dei flussi di cassa dalle distribuzioni equity verso l'ammortamento degli investimenti senior o AAA, la struttura nel suo complesso riduce le leve e il livello di rischio.
  • Benefici di diversificazione e tasso variabile: i CLO sono garantiti da centinaia di prestiti in varie regioni e settori, il che riduce il rischio correlato a un singolo mutuatario. La loro natura a tasso variabile riduce inoltre al minimo la sensibilità ai tassi di interesse, incrementando la resilienza del portafoglio.4

Confronto delle svalutazioni di capitale (1993 – 2024)

CLO globali (rating originale)

Numero di tranche

N. di svalutazioni

% di CLO svalutati (%)

Tasso di perdita implicito (%)

CLO Aaa

7,943

0

0,0

N/A

CLO Aa

4,203

0

0,0

N/A

CLO A

3,410

1

0,0

N/A

CLO Baa

3,218

26

0,8%

0,2

CLO Ba

2,858

54%

1,9%

1,1

CLO B

1,175

28

2,4%

1,5

Fonte: Moody's Ratings, Structured Finance: Impairment and loss rates of global CLOs: 1993-2024, a giugno 2025. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Considerazioni di carattere normativo

Oltre a rappresentare una proposta di investimento interessante, gli sviluppi recenti e futuri dei quadri regolamentari assicurativi stanno rafforzando l'attrattività di questa opportunità per le compagnie assicurative europee e del Regno Unito.

Ad esempio, la Solvency II da tempo adotta un approccio rigoroso basato sul rischio per determinare l'adeguatezza patrimoniale, attribuendo storicamente requisiti di capitale più elevati ai prodotti strutturati come i CLO rispetto alle obbligazioni societarie, rispecchiando la loro complessità e il profilo di rischio percepito. Tuttavia, le recenti proposte di riforma nell'ambito della Solvency II stanno iniziando a ricalibrare questo trattamento.

Le revisioni della formula standard dovrebbero ridurre in modo significativo i requisiti di capitale per le tranche senior dei CLO – in particolare per le note con rating AAA – con riduzioni fino al 70%–80%, avvicinando il loro trattamento a quello delle obbligazioni societarie con rating BBB. Questa ricalibrazione migliora l'efficienza del capitale ed è destinata a favorire un aumento delle allocazioni in CLO da parte delle compagnie assicurative europee, che storicamente hanno mantenuto un'esposizione limitata rispetto ai concorrenti statunitensi. Sebbene le tranche senior beneficino maggiormente di questi cambiamenti, le tranche mezzanine e junior restano relativamente onerose in termini di capitale, sottolineando l'importanza di una costruzione accurata del portafoglio.

Gli ETF CLO forniscono un facile accesso per le compagnie assicurative

In qualità di alternativa agli investimenti diretti o a un conto a gestione separata (SMA), un ETF di CLO può offrire agli investitori assicurativi un accesso al mercato diversificato ed efficiente in termini di costo. Questi ETF possono offrire un facile accesso a un pool diversificato di CLO, con liquidità giornaliera e piena trasparenza del portafoglio – un'alternativa conveniente rispetto all'acquisto di singole tranche di CLO, che richiede sia una significativa due diligence a livello di titolo sia capacità operativa.

Gli ETF CLO di Invesco sono gestiti dal team Private Credit e possono beneficiare della grande esperienza della piattaforma nella gestione di titoli CLO statunitensi ed europei nell'intera struttura di rating, così come dei broadly syndicated loan sottostanti.

Scopri di più sui CLO, sulle considerazioni di carattere normativo e sui benefici di una gestione attiva nel nostro white paper.

Analisi correlate

  • Fonti

    BofA Global Research, Intex fino al 30 novembre 2025

    Fonte: Rendimento rappresentato da YTW (Yield to Worst). Titoli US CLO AAA rappresentati da J.P. Morgan CLOIE AAA Index, Titoli societari US AAA rappresentati da Bloomberg U.S. Aaa Corporate Index, Titoli ABS US AAA rappresentati da Bloomberg US Agg. ABS AAA Index, Bloomberg US Aggregate Bond Index rappresentato da US Agg, Treasury 1-3 Yr rappresentati da U.S. Treasury: 1-3 Year Index e Titoli societari U.S. 1-3 year rappresentati dalla componente dell'US Agg index. Titoli Euro CLO AAA rappresentati da J.P. Morgan Euro CLOIE Index. Euro Agg 1-3yr da Euro-Aggregate: 1-3 Year Index. Euro Securitized AAA da Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA Index. Euro Agg da Bloomberg Euro-Aggregate Index. Euro Corp IG da Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate Index. Euro Corp AAA da Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa Index ed Euro Agg Treasury da Euro-Aggregate: Indice dei Treasury a 1–5 anni Tutti gli indici in euro sono coperti in euro. Non è possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. 

    3 Fonte: Moody's Ratings, Structured Finance: Impairment and loss rates of global CLOs: 1993-2024, a giugno 2025. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

    4 Fonte: J.P. Morgan CLOIE, JP Morgan Research, dati al 31 dicembre 2025.

    Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

    Informazioni importanti

    Dati al 31 marzo 2026, salvo diversa indicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Questo è materiale di marketing e non un consiglio finanziario. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulated by the Central Bank in Ireland.

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