I CLO AAA possono aiutare le compagnie assicurative a incrementare il rendimento, gestire i rischi e diversificare i portafogli

Considerata la continua evoluzione dei mercati finanziari, gli investitori sono sempre più orientati a individuare nuove strategie per diversificare i propri portafogli e migliorare i rendimenti. Una asset class che ha guadagnato sempre più attenzione negli ultimi anni è quella dei CLO (Collateralised loan obligation), il cui mercato si è espanso in modo significativo fino a raggiungere 1.400 miliardi di dollari USA a livello globale.1

In passato, gli investimenti in CLO erano appannaggio di un numero ristretto di investitori istituzionali, ma questo scenario sta cambiando. La crescita del mercato e la progressiva introduzione di ETF di CLO hanno favorito una più ampia partecipazione, con gli ETF che apportano semplicità operativa, liquidità e trasparenza, elementi necessari per una più vasta gamma di operatori, pur continuando a mantenere al contempo una serie di caratteristiche interessanti.

Per le compagnie assicurative europee, le tranche di CLO investment grade – in particolare quelle con rating AAA – offrono un pratico modo per incrementare il rendimento, gestire i rischi e diversificare i portafogli. Sebbene il contesto normativo richieda un'attenta gestione, i benefici di questi investimenti, se amministrati con prudenza, possono essere significativi.

Cosa sono i CLO?

Un CLO è un veicolo di finanza strutturata che accorpa broadly syndicated loan, in genere senior secured loan di emittenti societari.

L'acquisizione di tali asset creditizi è finanziata tramite l'emissione di molteplici livelli, o "tranche", di titoli. Questi comprendono varie classi di debito, dai titoli senior, alle note con rating elevato fino a tranche più junior, oltre che tranche equity. Ciascuna tranche prevede una priorità di pagamenti e un profilo di rischio definiti.

I flussi di cassa generati dal portafoglio di prestiti sottostante sono distribuiti secondo una struttura "a cascata", in base alla quale i pagamenti di capitale e interessi vengono destinati in primis alle tranche più senior, mentre le tranche di debito subordinato ed equity assorbono le perdite prima che queste incidano sugli investitori senior. Ciò consente un sostanziale miglioramento del credito per le tranche senior e investment grade (IG) mentre le tranche junior ed equity sono compensate per il loro rischio aggiuntivo con un potenziale di rendimento più elevato.

Diversamente da quanto accade per le tranche di debito senior e junior, le tranche equity non hanno uno spread predefinito; al contrario, il reddito da cedola viene generato come arbitraggio tra il reddito prodotto dal CLO e i costi delle restanti tranche di debito del CLO, con la tranche equity che percepisce la quota residua.

Il caso dei CLO AAA

Oltre a tutte le altre tranche, i CLO AAA hanno registrato il maggiore aumento della domanda e riteniamo che offrono un'opportunità particolarmente interessante. Le tranche di CLO AAA possono offrire una combinazione positiva di rendimenti interessanti2 e assenza storica di svalutazioni del credito.3 Negli ultimi cinque anni, le tranche AAA hanno conseguito incrementi di rendimento sensibilmente al di sopra delle obbligazioni societarie con rating simile,2 con una volatilità due o tre volte inferiore ai mercati investment grade in generale.4 Aspetto importante, i CLO AAA hanno mantenuto un record di zero perdite in conto capitale, una ripresa rapida nelle fasi di ribasso del mercato4 e una correlazione relativa inferiore ad altre asset class IG, il che li ha resi la scelta preferita degli investitori a più lungo termine in cerca di conservazione del capitale e reddito incrementale.

Tutte queste caratteristiche sono riconducibili ai loro vantaggi strutturali (elevato livello di subordinazione, overcollateralizzazione e copertura degli interessi), al loro tasso variabile e al flusso di reddito diversificato, nonché più in generale ai resilienti meccanismi dei flussi di cassa presenti nel mercato sottostante dei prestiti senior.

Per i fornitori assicurativi, che fanno affidamento su un reddito a lungo termine stabile per sostenere le loro passività, i CLO AAA e i CLO IG offrono in genere diversi vantaggi significativi: