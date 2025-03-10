Julien Eberhardt

Julien Eberhardt

Fund Manager

MFin, CFA

Info

Julien Eberhardt è Fund Manager del team IFI Europe.

Ha iniziato la carriera nel campo degli investimenti nel 2005 come analista in Moody’s. È entrato in Invesco nel 2008 come analista del credito. È diventato gestore nel 2014. Ha gestito svariati portafogli nei segmenti di credito e total return.

Si è laureato presso la École Supérieure de Commerce de Montpellier (Francia) e ha conseguito un master in finanza alla University of Montpellier (Francia). È CFA Charterholder.

Profilo

Carica: Fund Manager
Nel gruppo da: 16 anni
Esperienza: 19 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income

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