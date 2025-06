Guidato da Laurie Brignac, CIO e Head of Global Liquidity, il nostro team dedicato offre portafogli legati al mercato monetario a breve termine di alta qualità per soddisfare le esigenze di liquidità in continua evoluzione dei nostri clienti. La nostra visione si basa su una filosofia d'investimento rigorosa, su prodotti di alta qualità e su una tradizione di eccellente consulenza ai clienti. Offriamo portafogli legati al mercato monetario a breve termine di alta qualità e fondi a gestione separata per soddisfare le esigenze di liquidità in evoluzione dei clienti e del mercato.