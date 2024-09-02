Paul Mueller è entrato in Invesco nel 2003 come Portfolio Manager per strategie di liquidità avanzate e nel 2004 ha assunto la responsabilità di ulteriori strategie obbligazionarie globali a lungo termine istituzionali separate. A luglio 2014 Paul è passato al team Invesco Global Liquidity come Senior Portfolio Manager, responsabile della gestione degli investimenti di fondi del mercato monetario denominati in euro, dollari USA e sterline britanniche.

Prima di entrare in Invesco, Paul ha ottenuto la qualifica di Chartered Public Finance Accountant (CPFA) nel 1993, mentre era in London Borough of Hillingdon. Nel 1995 si è trasferito in UBS Corporate Finance come consulente per le autorità locali del Regno Unito, fornendo consulenza sulla ristrutturazione del debito e sulle nomine dei gestori di fondi. Nel 1997 questa divisione specializzata è stata acquisita da Capita Services, dove Paul è diventato alla fine responsabile dell’attività di consulenza per gli investimenti.

Paul ha conseguito un BA (con lode) in contabilità, finanza ed economia alla Essex University. Ha inoltre conseguito l'Investment Management Certificate rilasciato dalla UK CFA Society ed è membro della Society of Technical Analysts.