Invesco Euro Corporate Bond Fund

Investiamo in un portafoglio diversificato composto prevalentemente da obbligazioni investment grade denominate in euro. Non avendo vincoli in termini di indici di riferimento o duration, siamo liberi di adattarci all’evoluzione delle condizioni di mercato.

L’opportunità per gli investitori

Le obbligazioni societarie di maggiore qualità offrono ancora un rendimento relativamente interessante nonostante il calo dovuto all’inizio dei tagli dei tassi di interesse. Malgrado spread creditizi (ovvero il rendimento aggiuntivo rispetto ai titoli di Stato) ridotti, il contesto per i titoli a tasso fisso di maggiore qualità resta a nostro avviso favorevole. Ulteriore supporto dovrebbe giungere anche da nuovi tagli dei tassi d’interesse.

Fino al 30% in titoli di Stato e obbligazioni high yield

Si tratta di un portafoglio di titoli di credito investment grade, ma abbiamo facoltà di investire sino al 30% in emissioni high yield e titoli di Stato.

Gestione attiva della duration

Senza vincoli di duration, possiamo mitigare il rischio o sfruttare le opportunità.

Rischio di cambio minimo o nullo

Dal momento che la maggior parte delle posizioni in portafoglio è denominata in euro il rischio di cambio per chi investe in questa valuta è minimo o nullo.

Perché questo fondo?

Conduciamo un’approfondita analisi del credito, combinando ricerche interne ed esterne, allo scopo di individuare società di qualità con obbligazioni caratterizzate da valutazioni interessanti. Lo scopo è massimizzare i rendimenti mediante un’esposizione al rischio di credito accettabile e ben compresa.

Consideriamo il profilo rischio/rendimento di qualsiasi obbligazione in rapporto al cash, ai titoli di Stato core e agli elementi restanti dell’universo obbligazionario. Ci assumiamo unicamente i rischi che a nostro giudizio offrono rendimenti adeguati.

Il nostro approccio è flessibile, pragmatico e orientato al mercato. Ci concentriamo su rischio e rendimento in termini assoluti e non siamo vincolati da un indice. Ciò ci consente di incrementare il rischio in caso di opportunità interessanti, oppure di ridurlo laddove non lo riteniamo giustificato.

Il nostro approccio collaudato si basa sull’analisi fondamentale, con una forte attenzione alle valutazioni. I nostri gestori sono supportati da un team di analisti dotato di ampie risorse.

Per informazioni sulla performance e i KID/KIID, si rimanda alla pagina riguardante Invesco Euro Corporate Bond Fund product page.

  • Per informazioni complete sui rischi, si rimanda alla documentazione legale. ll valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. Il fondo investirà in strumenti finanziari derivati (strumenti complessi), il che può assoggettarlo a leva finanziaria e provocare fluttuazioni significative del suo valore. Il fondo può investire in titoli di società in difficoltà e pertanto presentare un rischio significativo di perdita del capitale. Il fondo può investire obbligazioni contingenti convertibili che possono comportare un rischio significativo di perdita del capitale in base a determinati eventi scatenanti.
Maggiori informazioni sul fondo

Il team

I responsabili della gestione del fondo sono Julien Eberhardt e Tom Hemmant, con il supporto degli altri membri del Fixed Income Team Invesco. I due gestori vantano complessivamente 38 anni di esperienza nel settore.

Grazie alla flessibilità del nostro mandato e alle risorse del team a livello di ricerca sul credito, riteniamo che il fondo possa trarre interessanti rendimenti aggiustati per il rischio da quest’asset class obbligazionaria fondamentale.

Domande frequenti

Diversificazione - Le obbligazioni hanno svolto un ruolo essenziale nel diversificare i portafogli degli investitori e hanno contribuito a mitigare le perdite del portafoglio durante i periodi di rendimenti azionari negativi.

Generazione di reddito - Le obbligazioni forniscono un importo fisso di reddito a intervalli regolari sotto forma di pagamento di cedole.

Per “obbligazioni societarie” si intende debito emesso da una società per raccogliere capitali. Acquistando un’obbligazione societaria l’investitore, a tutti gli effetti, presta denaro alla società in cambio di una serie di pagamenti di interessi, ma i titoli possono anche essere scambiati attivamente sul mercato secondario.

Un titolo di Stato rappresenta debito emesso da un governo e venduto agli investitori per sostenere la spesa. I titoli di Stato sono considerati investimenti a basso rischio poiché garantiti dal governo emittente. A causa della loro rischiosità relativamente contenuta, tipicamente, versano bassi tassi d’interesse.

Le obbligazioni high yield tendono a possedere minori rating creditizi, inferiori a BBB- per Standard & Poor’s e Fitch e a Baa3 per Moody’s. Hanno una maggiore probabilità di default e i loro prezzi sono più volatili; per questo versano tassi d’interesse più elevati rispetto alle obbligazioni investment grade.

La duration misura la sensibilità di un’obbligazione alle variazioni dei tassi d’interesse. Il tempo residuo fino alla scadenza e il tasso cedolare di un’obbligazione sono due fattori che influenzano la duration di un’obbligazione. In generale, quanto più alta è la duration di un’obbligazione, tanto più il suo prezzo aumenterà quando i tassi d’interesse scenderanno e viceversa.

La duration di un portafoglio obbligazionario è calcolata come media ponderata delle duration dei singoli titoli obbligazionari detenuti nel portafoglio, quindi la duration del portafoglio può essere gestita attivamente dai gestori dei fondi per ridurre o aumentare il rischio del portafoglio a seconda delle loro esigenze.

  • Dati al 31/10/2024 salvo diversa indicazione. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere considerato un consiglio finanziario. Non deve essere interpretata come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

    Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi si rimanda ai documenti contenenti le informazioni chiave/documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (disponibili nella lingua locale), al prospetto (disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano) e alle relazioni finanziarie, disponibili sul sito web www.invesco.eu.  Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo  www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può rescindere gli accordi di distribuzione. Non tutte le classi di azioni di questo fondo potrebbero essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adatte a ogni investitore.

    EMEA3986935/2024
