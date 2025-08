Invesco Global Systematic Investing Study 2024

Alcuni dei fattori comuni presi in considerazione sono i seguenti:

Valore: i titoli sottovalutati dovrebbero produrre rendimenti più elevati. La semplice logica del fattore valore è che è ragionevole aspettarsi che l'acquisto di un asset conveniente produca rendimenti successivi più elevati rispetto all'acquisto di un asset costoso. Il maggiore potenziale di rendimento del "valore" rispetto al suo opposto "crescita" è stato identificato da Basu nel 1977 e da allora è stato ampiamente studiato e misurato.

Momentum: i titoli che hanno registrato performance robuste in passato sono destinati a continuare a farlo. Il fattore momentum descrive il fenomeno per cui i titoli che hanno registrato buone performance in passato sono destinati a continuare a farlo, almeno nel breve periodo. È stato identificato per la prima volta nel 1993 da Jegadeesh e Titman, che hanno scoperto che acquistare i titoli vincenti del passato e vendere i titoli perdenti del passato era una strategia che produceva extrarendimenti.

Qualità: le società di migliore qualità si aspettano di produrre rendimenti migliori rispetto alle società di qualità inferiore. Le strategie basate su fattori affrontano il tema della qualità selezionando le partecipazioni in base a misure di qualità del bilancio, come il rendimento del capitale proprio e la leva finanziaria.

Volatilità: i titoli a bassa volatilità dovrebbero sovraperformare quelli ad alta volatilità su base aggiustata per il rischio. Il motivo per cui i titoli con una volatilità storicamente bassa possono produrre rendimenti aggiustati per il rischio più elevati è che si tratta in genere di società stabili e più difensive. Sebbene possano avere prospettive di crescita più limitate, tendono ad avere bilanci più solidi, in genere pagano dividendi e possono aumentare gli utili e i dividendi anche in un contesto di crescita economica inferiore. Il fattore di bassa volatilità è stato identificato per la prima volta nei primi anni '70 da Haugen e Heins.