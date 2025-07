Bethany Shard è Deputy Fund Manager del team UK & European Equities e gestisce portafogli della strategia UK Value del team insieme a Martin Walker.

Ha iniziato la carriera nel 2014 in Ernst & Young, inizialmente nella funzione Corporate Audit e successivamente nei Servizi di consulenza sulle transazioni, in cui eseguiva le due diligence finanziarie su operazioni nel settore TMT.

È entrata nella funzione Finance & Corporate Strategy di Invesco nel gennaio 2019. Si è unita poi al team UK Equities come analista nel febbraio 2020; a marzo 2023 ha assunto le responsabilità di gestione del fondo.

Ha ottenuto la qualifica di Chartered Accountant, è titolare dell’Investment Management Certificate rilasciato dalla CFA Society of the UK e ha conseguito una laurea in scienze naturali (con lode) presso la Durham University.