Georg Elsaesser

Georg è Senior Portfolio Manager nel team Invesco Quantitative Strategies basato a Francoforte. Vanta una lunga esperienza nel campo degli investimenti sistematici ed è responsabile di un’ampia gamma di strategie di investimento fattoriali. Georg ha 25 anni di esperienza nel settore ed è entrato nel team Invesco nel 2016. In precedenza aveva ricoperto incarichi senior in Allianz Global Investors, WestLB, CologneRe e HSBC. Ha conseguito un “Diplom” in matematica finanziaria presso l’Università di Dortmund in Germania nel 1999.