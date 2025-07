Michael Oliveros è Head of Global Small Cap Equities e si occupa di molteplici portafogli di small cap europei.

È entrato in Invesco nel 2023 per gestire le nostre strategie Global and Pan European Smaller Companies all'interno del team EMEA Fundamental Equities.

In precedenza, in M&G, Michael è stato Lead Fund Manager di una serie di fondi azionari globali ed europei dal 2015. Prima ancora, ha gestito il team di ricerca per il team Sustain and Impact di M&G e ha sviluppato il processo di investimento per le strategie di investimento SFDR Article 9 Paris Aligned. Prima di entrare in M&G nel 2011, Michael è stato a capo di US Custom Solutions per Credit Suisse HOLT, responsabile dello sviluppo di soluzioni d’investimento utilizzando il quadro di valutazione HOLT CFROI. Ha inoltre lavorato nel settore delle fusioni e acquisizioni e della consulenza aziendale.

Oliveros si è laureato diventando Chancellor's Scholar presso la University of Illinois di Urbana-Champaign con un Bachelor of Science in Finance (BSF) con una specializzazione in tecnologia e gestione e possiede la qualifica di CFA.