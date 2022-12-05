Oliver Bilal è responsabile della distribuzione di Invesco in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), un ruolo che ricopre dal maggio 2022.

Oliver ha 23 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Prima di entrare in Invesco, Oliver è stato Head of International Sales and Marketing presso Natixis Investment Managers, dove seguiva i clienti istituzionali e retail nelle regioni EMEA, APAC, dell'America Latina e USA Offshore. Prima dell'incarico in Natixis, Oliver è stato Head of EMEA presso UBS Asset Management, CEO di Baroda Pioneer Asset Management Company (India) e Head of Sales & Marketing (Germany) presso Pioneer Investments (ora Amundi).

Oliver ha conseguito un Master of Business Administration (MBA) alla University of Chicago Booth School of Business, un Master of Banking & Insurance Administration alla University of Applied Sciences Braunschweig-WF e una certificazione DVFA/EFFAS per il ruolo di Certified European Financial Analyst (CEFA).