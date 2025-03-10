Oliver Collin è Co-Head of UK & European Equities e gestisce i portafogli Income and Eurozone Equities del team, tra cui un fondo domiciliato in Lussemburgo con un obiettivo sostenibile. Inoltre, gestisce la componente azionaria europea dei portafogli nella strategia Mixed Asset con i membri del team Invesco Fixed Income (IFI) Europe.

La sua carriera è iniziata nel settembre 2000 in ING Barings; inizialmente è stato inserito nel programma per i laureati, poi è diventato membro del team istituzionale per la vendita dei titoli azionari e si è specializzato nelle azioni paneuropee a media capitalizzazione. Nel gennaio 2006 è entrato a far parte di Berenberg Bank, dove si è specializzato nella vendita di titoli azionari istituzionali francesi a media capitalizzazione. Nel novembre 2010 è passato a Exane BNP Paribas, dove ha guidato il team Pan European Mid Cap Sales dopo essere diventato partner della società nel novembre 2011.

Collin ha iniziato a lavorare per Invesco nel luglio 2014 come analista nel team European Equities, diventando Fund Manager nel dicembre 2015. Nel marzo 2023 è diventato Co-Head of European Equities, prima di essere nominato Co-Head of UK and European Equities nel gennaio 2025. ​

Si è laureato con lode in economia & politica presso la London School of Economics.