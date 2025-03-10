Thomas Moore è Co-Head of IFI Europe.

Ha iniziato la carriera nel 1999 come consulente per la gestione con ruoli focalizzati sui mercati obbligazionari statunitense e internazionale. Nel 2004 è entrato in Morgan Stanley dove ha ricoperto incarichi senior nell'ambito della divisione Fixed Income, diventando Head of European Credit Analytics nel 2011. Nel 2016 è entrato nel team Fixed Income, come analista del credito senior. Dal 2017 è Fund Manager, con specializzazione in portafogli di credito high yield.

Si è laureato presso le Università di Harvard e Oxford e ha conseguito un MBA presso la Columbia University. È CFA Charterholder.