Datenschutz und rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise



Der gesamte Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten).



Das Herunterladen oder Ausdrucken von Teilbereichen dieser Website für den privaten Gebrauch und zu Informationszwecken ist gestattet, sofern weder die Copyright-Vermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt oder verändert werden. Das vollständige oder teilweise Vervielfältigen, Übermitteln (elektronisch oder auf andere Weise) – außer unter Verwendung unseres E-Mail-Tools –, Modifizieren, Verlinken oder Benutzen dieser Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Invesco Group.



Es ist Ihnen nicht gestattet, unsere Website missbräuchlich zu verwenden, indem Sie Viren, Würmer, Trojaner oder andere Schadprogramme übermitteln. Sie sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die von Ihnen heruntergeladenen oder für Ihren Gebrauch ausgewählten Inhalte der Website frei von derartigen Schadprogrammen sind.



Sofern eine Internetseite Links zu anderen Websites enthält, die nicht von einer Gesellschaft der Invesco-Unternehmensgruppe bereitgestellt wurden (externe Links), haften wir nicht für deren Inhalt, Produkte, Dienstleistungen oder sonstigen Angebote.



Mit jedem Zugriff auf unsere Website bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen.



Datenschutzerklärung



Sie nehmen zur Kenntnis und willigen ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Online-Services nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzhinweis und unserer Cookie-Richtlinie.



Einige Seiten unseres Internetauftritts enthalten unter Umständen Links zu anderen Websites, die für Sie interessant sein könnten. Wir haben keine Kontrolle über die Inhalte oder Datenschutzpraktiken dieser Websites und empfehlen Ihnen dringend, sich die Datenschutzerklärung für diese Websites durchzulesen, bevor Sie personenbezogene Daten bereitstellen.



Maßgebliches Recht und Gerichtsstand



Für alle Streitigkeiten (auch außervertragliche), die sich aus oder Zusammenhang mit diesen Bedingungen ergeben, gilt österreichisches Recht. Durch Ihren Besuch und die Nutzung dieser Website erkennen Sie die Geltung dieses Rechts an. Für den Fall von Streitigkeiten oder Verfahren unterwerfen Sie sich hiermit unwiderruflich der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte in Österreich und verzichten darauf, Einspruch gegen den Gerichtsstand oder die Zuständigkeit einzulegen.



Dessen ungeachtet gelten alle zwingenden lokalen Vorschriften, die auf Sie als Anleger bzw. Nutzer im Zusammenhang mit einem Produkt oder Service zur Anwendung kommen.



Nutzer aus allen Ländern:



Die Vermarktung der auf dieser Website dargestellten Invesco-Produkte ist nur in bestimmten Rechtsordnungen gestattet. Sie sind selbst dafür verantwortlich, sich über die in dem Land Ihres Wohnsitzes geltenden Gesetze zu informieren. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)/Basisinformationsblatt (KID) für die betreffenden Produkte und Anteilsklassen enthalten weitere Informationen. Sie können die jeweiligen Verkaufs- bzw. Emissionsprospekte, Satzungen und sonstigen relevanten Dokumente für jedes Produkt von dieser Website herunterladen.



Diese Website stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in den hier aufgeführten Produkten dar, soweit ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. ein solcher Vertrieb in der betreffenden Rechtsordnung unzulässig wäre oder die Person, die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abgibt, dazu nicht qualifiziert ist.



Insbesondere stehen die hier aufgeführten Fonds nicht für den Vertrieb an bzw. die Investition durch US-Anleger zur Verfügung. Die Anteile werden nicht unter dem US- Securities Act von 1933 in geltender Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen – außer im Rahmen einer Transaktion, die weder gegen den Securities Act noch gegen andere in den USA oder den einzelnen Bundesstaaten geltende Wertpapiervorschriften verstößt – weder in den USA noch in Gebieten unter der Gerichtshoheit der USA US-Personen oder zu deren Gunsten direkt oder indirekt angeboten oder verkauft werden.



Die aufgeführten Produkte sind in Kanada nicht für den öffentlichen Vertrieb zugelassen, da den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden weder auf Bundesebene noch auf Ebene der einzelnen Provinzen oder Territorien ein Prospekt für diese Produkte eingereicht wurde. Eine solche Zulassung ist auch nicht geplant. Diese Website stellt keine Werbung für ein Zeichnungsangebot in Kanada dar, dient in keiner Weise der Herbeiführung eines solchen Zeichnungsangebots in Kanada und ist unter keinen Umständen solchermaßen auszulegen. Personen, die im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes („Income Tax Act (Canada)“) in Kanada ansässig sind, dürfen Anteile an den beschriebenen Produkten nur dann erwerben oder deren Übertragung annehmen, wenn sie nach auf Bundes- oder Provinzebene geltendem kanadischem Recht dazu berechtigt sind.



Invesco hat die Eignung und Angemessenheit von Anlagen, die Sie bei uns tätigen, nicht im Hinblick auf Ihre persönlichen Umstände geprüft. Bei Fragen zum konkreten Inhalt dieser Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen sonstigen Berater mit entsprechender fachlicher Qualifikation.



Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich umfassend über die damit verbundenen Risiken informieren. Lesen Sie dazu die aktuellen fonds- und anteilsklassenspezifischen Wesentlichen Informationen für Anleger (KIID) bzw. das produktspezifische Basisinformationsblatt (KID), den neuesten Jahres- oder verkürzten Zwischenbericht sowie den aktuellen Verkaufs-/Emissionsprospekt auf dieser Website.



Diese Nutzungsbedingungen wurden am 24. November 2021 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, und werden etwaige Anpassungen zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens auf dieser Internetseite veröffentlichen.