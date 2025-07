Was treibt den Goldpreis in die Höhe? … und andere wichtige Fragen

Frage 1: Was treibt den Goldpreis in die Höhe?

Gold ist im Jahr 2025 bisher die Anlage mit der besten Wertentwicklung. Das Gleiche galt auch im Jahr 2024, als das Edelmetall sogar die Renditen von US-Aktien übertraf. Im April erreichte der Goldpreis mit 3.500 US-Dollar pro Feinunze ein Allzeithoch. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch bereits einige Analysten ihre Preisprognosen für das Jahresende angehoben. Natürlich kann niemand zukünftige Entwicklungen mit Sicherheit vorhersagen. Wir können uns jedoch mit der jüngsten Aktivität befassen und erläutern, was unserer Meinung nach die Gründe für den phänomenalen Anstieg des Goldpreises sind.

Aus Investmentperspektive ist Gold so interessant, da der Preis des Edelmetalls von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Einerseits sind dies makroökonomische Grundsätze, andererseits spielt auch die Psychologie eine Rolle. Der Goldpreisanstieg der letzten Jahre ist zum Teil auf die Geldpolitik der Zentralbanken zurückzuführen. In den Industrieländern haben die Zentralbanken die kurzfristigen Zinssätze gesenkt, was sich in der Regel positiv auf den Goldpreis auswirkt. Die Zentralbanken der Schwellenländer haben hingegen große Mengen Gold gekauft und so die Nachfrage in diesem Sektor erhöht. Insgesamt haben die Zentralbanken für mehr als zehn Jahre in jedem Kalenderquartal bis auf einem Gold für ihre Reserven gekauft.

Zudem war das Inflationsumfeld unterstützend für Gold. Geringere Inflationserwartungen haben ebenfalls die mittelfristigen Anleiherenditen gedrückt, wodurch die Opportunitätskosten für das Halten von Geld sanken. Hierzu nun eine Erläuterung. Gold wirft bekanntlich keine direkten Erträge ab. Es ist daher weniger attraktiv, wenn Anleger hohe Erträge durch andere Anlagen mit einem geringeren Risiko erzielen können, beispielsweise durch Staatsanleihen. Umgekehrt wird Gold attraktiver, je niedriger die Anleiherenditen sind.

Der relative Wert des US-Dollars kann den Goldpreis maßgeblich beeinflussen. Nachdem der US-Dollar im ersten Halbjahr 2024 stark war, wertete die Währung im Jahr 2025 erheblich ab, sodass Gold für Anleger in anderen Währungen als dem US-Dollar sowie für sonstige Verbraucher weniger teuer wurde. Dies war kürzlich für europäische Anleger der Fall, als der Euro gegenüber dem US-Dollar den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren erreichte.

Psychologisch gesehen gilt Gold in volatilen Zeiten als relativ stabil im Vergleich zu Aktien und anderen risikoreichen Anlagen. Daher ist Gold in Zeiten großer Ängste und hoher Unsicherheit besonders beliebt. Insbesondere die Zentralbanken der Schwellenländer kaufen Gold, um ihre Bilanzen von den USD-Anlagen weg zu diversifizieren und gleichzeitig die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken zu bewältigen. Auch andere Anleger kaufen Gold, entweder direkt in Form von Goldmünzen und kleinen Goldbarren oder über physisch hinterlegte, börsengehandelte Goldprodukte.

Frage 2: Bietet Gold Schutz vor Negativereignissen?

In den letzten Jahren wurde der Goldpreis unter anderem durch die erhöhte geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit sowie die Volatilität an den Aktienmärkten beeinflusst. Genauer gesagt war der Preisanstieg zum Großteil darauf zurückzuführen, dass die Anleger aufgrund dieser erhöhten Risiken und der Volatilität Gold kauften. Ein Blick auf den Markt für physische Goldprodukte der vergangenen fünf Jahre verdeutlicht, dass die Nachfrage der Anleger zu zwei bestimmten Zeiten am stärksten war: in den ersten Monaten der Pandemie und während des russischen Einmarschs in die Ukraine. In beiden Fällen waren die Unsicherheit und Volatilität besonders hoch.

Es ist wichtig zu beachten, dass Gold keinen „Schutz“ bietet, da es keine Garantien gibt. Wie bei anderen Anlagen auch kann der Goldpreis fallen und steigen. So ist es auch möglich, dass Anleger den investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Bisher hat Gold jedoch oftmals einen „Puffer“ gegen Abwärtsrisiken geboten, die Unsicherheit und Schwankungen für ein Aktienportfolio mit sich bringen können. Zudem hat sich Gold bei plötzlichen Inflationsanstiegen und in Zeiten einer „Stagflation“ – also Phasen, in denen hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit und geringes Wachstum gleichzeitig auftreten – gut gehalten.

In den vergangenen 50 Jahren war Gold eine der wenigen Anlageklassen, deren Wert sich tendenziell entsprechend der Inflationshöhe und -änderung entwickelt hat. Mit anderen Worten: Der Goldpreis ist in der Regel gestiegen, wenn die Inflation höher als üblich war und angestiegen ist.