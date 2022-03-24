Michael Matthews
Co-Head of Invesco Fixed Income Europe

Michael Matthews

Biographie

Michael Matthews ist seit 1995 bei Invesco und managt eine Anzahl von Government und Corporate Bond Funds. Seine Investmentkarriere begann Michael Matthews 1995 als er das Henley Investment Centre Fixed Interest Team mitbegründete.

Ursprünglich auf Budget- und ausländische Börsenaktivitäten spezialisiert, fokussierte sich Michael Matthews auf Government und Investment Grade Credit Märkte.

Michael Matthews hat einen Titel als Associate von der Association for Investment Management and Research (AIMR).

Profil

Position   Co-Head of Fixed Interest
Für Invesco tätig    1. September 1995
Erfahrung   1. September 1995
Standort   Henley-on-Thames
Team   Fixed Interest

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Anleihen
INVPGBA
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Auflegungsdatum : 03.07.2000

Transkript

GPR Anleihen
IVSTAQD
Invesco Sterling Bond Fund

Auflegungsdatum : 08.10.2018

Transkript