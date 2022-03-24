Michael Matthews
Biographie
Michael Matthews ist seit 1995 bei Invesco und managt eine Anzahl von Government und Corporate Bond Funds. Seine Investmentkarriere begann Michael Matthews 1995 als er das Henley Investment Centre Fixed Interest Team mitbegründete.
Ursprünglich auf Budget- und ausländische Börsenaktivitäten spezialisiert, fokussierte sich Michael Matthews auf Government und Investment Grade Credit Märkte.
Michael Matthews hat einen Titel als Associate von der Association for Investment Management and Research (AIMR).
Profil
|Position
|Co-Head of Fixed Interest
|Für Invesco tätig
|1. September 1995
|Erfahrung
|1. September 1995
|Standort
|Henley-on-Thames
|Team
|Fixed Interest