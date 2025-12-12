Un nouveau partenariat pour aider les investisseurs à repenser les possibilités des marchés privés

Nous avons le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat destiné à aider les investisseurs à réaliser tout le potentiel de rendement de l’économie mondiale en leur ouvrant de nouvelles perspectives sur les marchés privés.

Chez Invesco, nous sommes conscients que pour exploiter le potentiel évolutif des marchés privés, il faut associer les capacités de placement de vos portefeuilles à un gestionnaire qui comprend la dynamique des placements multiactifs. Cela exige également une approche plus harmonieuse des placements sur les marchés publics et privés, afin d’offrir le meilleur des deux mondes aux investisseurs.

Invesco a le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique avec LGT Capital Partners, l’un des principaux spécialistes mondiaux des placements non traditionnels, dont l’actif sous gestion s’élève à plus de 120 milliards de dollars et qui compte plus de 700 clients institutionnels dans 50 pays1. Le vaste réseau de LGT Capital Partners, qui compte plus de 800 commandités, est en mesure d’offrir un accès privilégié à des segments difficilement accessibles des marchés privés, notamment le capital-investissement, les placements secondaires, le crédit privé et les infrastructures.

Ce partenariat vise à développer une gamme de solutions de placements non traditionnels sur les marchés privés, axées dans un premier temps sur les canaux américains de gestion de patrimoine et de retraite. Il s’appuie sur le succès remporté par Invesco dans la prestation de solutions liées aux marchés privés à des investisseurs fortunés américains en matière d’actions immobilières, de crédit immobilier et de crédit privé, en partenariat avec Barings.

En combinant l’expertise approfondie, les réseaux mondiaux et les philosophies axées sur le client d’Invesco et de LGT Capital Partners, nous ouvrons de nouvelles perspectives de croissance, de diversification et d’innovation pour nos clients.

Lire le communiqué de presse pour obtenir plus de détails.