Immobilier Réflexions de l’équipe de valeur ajoutée d’Invesco Real Estate

Par Équipe Succession et fiscalité d’Invesco

L’équipe de valeur ajoutée d’Invesco Real Estate discute de son approche dans un marché difficile, en mettant en évidence un programme d’exécution rigoureux et local axé sur le travail d’équipe et des placements stratégiques dans des secteurs comme la logistique et le logement.