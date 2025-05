Grâce à l’une des plateformes de placements non traditionnels les plus importantes et les plus diversifiées du secteur, nous offrons aux investisseurs institutionnels un accès à des stratégies différenciées dans les secteurs de l’immobilier, du capital-investissement, du crédit privé, de la parité des risques, de la couverture, des stratégies macroéconomiques et des stratégies liées aux produits de base.