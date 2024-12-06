Paisley Nardini : Bonjour, je m’appelle Paisley Nardini et je suis stratège pour l’équipe des solutions clients d’Invesco. Dans le cadre de mes fonctions, j’aide à la fois nos clients et nos conseillers relativement à toutes les demandes liées aux indices. En cette nouvelle ère d’indexation, nous avons découvert qu’il ne s’agit plus d’un marché universel. Les portefeuilles des clients sont axés sur des moyens améliorés d’atteindre les objectifs, soit par l’amélioration du rendement, la diversification ou la réduction du risque. L’exposition à l’indice peut jouer un rôle concret dans la réalisation de tous ces objectifs.

Les facteurs ESG sont un thème qui retient de plus en plus l’attention au sein de la gestion indicielle. Bon nombre des discussions que nous avons sur les facteurs ESG sont attribuables au fait que nos clients ne sont pas intéressés par ce qui leur est offert sur le marché. En raison de l’envergure d’Invesco, de ses ressources spécialisées en facteurs ESG et de sa capacité à élaborer des indices personnalisés, nous pouvons offrir des solutions pour aider à résoudre ces préoccupations persistantes.

J’aimerais vous faire part de quelques faits saillants sur un récent engagement dans le cadre duquel Invesco a concrétisé l’objectif d’un client, soit d’offrir une gamme personnalisée de portefeuilles axés sur les facteurs ESG. Ces portefeuilles mettent en évidence les convictions et les valeurs uniques de nos clients, ce qu’ils n’ont pas pu trouver sur le marché aujourd’hui. Le client est une banque syndicale américaine qui s’est associée à Invesco pour créer et mettre en œuvre quatre indices couvrant les facteurs ESG [de base] ainsi que plusieurs stratégies satellites plus étroitement axées sur les questions environnementales et sociales. L’équipe des solutions d’Invesco, de concert avec nos experts ESG résidents pour aider à définir les expositions souhaitées par le client, tout en tenant compte des contraintes. Ce que cela signifie pour le client, c’est un service haut de gamme et un haut niveau de personnalisation faisant en sorte que ses convictions uniques sont prises en compte.

L’une des stratégies les plus nuancées qui ont été créées dans le cadre de ce processus est un portefeuille dont l’indice de référence est l’indice Invesco Global Climate Alignment. Cet indice donne accès à des chefs de file en matière de divulgation et de communication de l’information sur le carbone, ainsi qu’à des sociétés qui innovent dans le domaine des solutions carbone. La création de cet indice s’est fondée sur les données ESG fournies par les principaux fournisseurs et a intégré les contraintes souhaitées par le client. Nous avons travaillé main dans la main avec notre client à chaque étape du processus de création, en veillant à ce qu’Invesco fasse le gros du travail pour élaborer, créer, reproduire et mettre en œuvre les résultats souhaités par le client.

Notre mission au sein de l’équipe des solutions d’Invesco est de donner vie aux idées de placement de nos clients. Nous serions heureux d’aider votre organisation à atteindre un niveau de personnalisation plus élevé et plus efficace ainsi qu’un degré d’engagement plus profond en ce qui a trait aux mandats indiciels. Merci.