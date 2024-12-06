Nos experts L’équipe Solutions de placement Invesco
Vincent de Martel : Bonjour, je m’appelle Vincent de Martel et je suis chef des Solutions clients pour l’Amérique du Nord. Je suis très heureux de vous présenter nos capacités de gestion indicielle. J’aimerais prendre quelques minutes pour vous faire part de certains faits importants sur la gestion indicielle à Invesco et, surtout, de ce que cela signifierait pour vous de travailler avec nous. Permettez-moi d’abord de vous présenter brièvement nos activités. Notre histoire a vraiment débuté avec les FNB il y a 20 ans, lorsque nous avons commencé à gérer les premiers indices à bêta intelligent du secteur. Nous comptons maintenant 150 personnes qui se consacrent à la gestion indicielle et gérons près de 350 milliards de dollars de placements en actions, en titres à revenu fixe et dans des catégories d’actifs non traditionnelles.
Commençons par l’analyse, car c’est le point de départ de notre approche centrée sur le client. Toute conversation sur les indices commence par les besoins et les rendements des investisseurs. Nous disposons de données analytiques sur plus de 12 000 indices, ce qui nous permet d’avoir une discussion éclairée avec vous au sujet des placements. Nous savons que votre organisation a des défis particuliers en matière de placement et des besoins de placement qui lui sont propres. Nous pouvons gérer des stratégies indicielles personnalisées et les mettre en œuvre dans une sélection de fonds et de comptes. À l’heure actuelle, nous avons beaucoup de demandes pour des stratégies indicielles visant à atteindre des objectifs sociaux ou environnementaux précis.
Enfin, il faut avoir accès à des experts en placement. Nos clients institutionnels de gestion indicielle ont accès aux négociateurs, aux gestionnaires de portefeuille et aux chercheurs dans l’ensemble d’Invesco. Nous traitons nos clients indiciels exactement comme nous traiterions les clients faisant appel à nos solutions de gestion active. Ce qui compte pour nous, c’est de bâtir une relation solide et d’aider nos clients. Pour en savoir plus sur nos capacités de gestion indicielle institutionnelle, veuillez communiquer avec votre représentant d’Invesco. Mes collègues et moi avons très hâte de travailler avec vous.
Comment les clients peuvent profiter des solutions indicielles axées sur les résultats d’Invesco.
Utilisant diverses méthodes de reproduction, Invesco gère actuellement 595 milliards de dollars dans plus de 425 solutions indicielles couvrant des catégories d’actif traditionnelles et non traditionnelles, des régions, des secteurs et des facteurs variés. Nous sommes un leader reconnu du secteur et un chef de file novateur en matière de solutions factorielles et de solutions indicielles ESG. Nous offrons à nos clients une vaste gamme de points d’accès, y compris des structures institutionnelles et de détail en gestion commune, des produits englobant une assurance, des comptes à gestion distincte, des instruments négociés en bourse et bien plus encore. Cette offre s’appuie sur une gouvernance et une surveillance solides, avec un accent marqué sur le rendement, les contrôles des risques, l’automatisation des processus et la séparation des tâches.
Paisley Nardini : Bonjour, je m’appelle Paisley Nardini et je suis stratège pour l’équipe des solutions clients d’Invesco. Dans le cadre de mes fonctions, j’aide à la fois nos clients et nos conseillers relativement à toutes les demandes liées aux indices. En cette nouvelle ère d’indexation, nous avons découvert qu’il ne s’agit plus d’un marché universel. Les portefeuilles des clients sont axés sur des moyens améliorés d’atteindre les objectifs, soit par l’amélioration du rendement, la diversification ou la réduction du risque. L’exposition à l’indice peut jouer un rôle concret dans la réalisation de tous ces objectifs.
Les facteurs ESG sont un thème qui retient de plus en plus l’attention au sein de la gestion indicielle. Bon nombre des discussions que nous avons sur les facteurs ESG sont attribuables au fait que nos clients ne sont pas intéressés par ce qui leur est offert sur le marché. En raison de l’envergure d’Invesco, de ses ressources spécialisées en facteurs ESG et de sa capacité à élaborer des indices personnalisés, nous pouvons offrir des solutions pour aider à résoudre ces préoccupations persistantes.
J’aimerais vous faire part de quelques faits saillants sur un récent engagement dans le cadre duquel Invesco a concrétisé l’objectif d’un client, soit d’offrir une gamme personnalisée de portefeuilles axés sur les facteurs ESG. Ces portefeuilles mettent en évidence les convictions et les valeurs uniques de nos clients, ce qu’ils n’ont pas pu trouver sur le marché aujourd’hui. Le client est une banque syndicale américaine qui s’est associée à Invesco pour créer et mettre en œuvre quatre indices couvrant les facteurs ESG [de base] ainsi que plusieurs stratégies satellites plus étroitement axées sur les questions environnementales et sociales. L’équipe des solutions d’Invesco, de concert avec nos experts ESG résidents pour aider à définir les expositions souhaitées par le client, tout en tenant compte des contraintes. Ce que cela signifie pour le client, c’est un service haut de gamme et un haut niveau de personnalisation faisant en sorte que ses convictions uniques sont prises en compte.
L’une des stratégies les plus nuancées qui ont été créées dans le cadre de ce processus est un portefeuille dont l’indice de référence est l’indice Invesco Global Climate Alignment. Cet indice donne accès à des chefs de file en matière de divulgation et de communication de l’information sur le carbone, ainsi qu’à des sociétés qui innovent dans le domaine des solutions carbone. La création de cet indice s’est fondée sur les données ESG fournies par les principaux fournisseurs et a intégré les contraintes souhaitées par le client. Nous avons travaillé main dans la main avec notre client à chaque étape du processus de création, en veillant à ce qu’Invesco fasse le gros du travail pour élaborer, créer, reproduire et mettre en œuvre les résultats souhaités par le client.
Notre mission au sein de l’équipe des solutions d’Invesco est de donner vie aux idées de placement de nos clients. Nous serions heureux d’aider votre organisation à atteindre un niveau de personnalisation plus élevé et plus efficace ainsi qu’un degré d’engagement plus profond en ce qui a trait aux mandats indiciels. Merci.
Invesco adopte une approche active à l’égard de ses placements passifs, en veillant à ce que ses clients comprennent bien les caractéristiques de leur indice de référence, leur comportement et leurs facteurs de rendement. Dans le cadre d’un récent engagement auprès d’un client, nous avons examiné de plus près deux indices boursiers américains bien connus, soit le Russell 3000 et le S&P 500. Même si les deux ont en commun une méthode de pondération en fonction de la capitalisation boursière et un rendement à long terme semblable, il existe des différences, ce qui montre que les investisseurs peuvent gagner à évaluer leur exposition à l’indice.
Examinons maintenant les principales similitudes et différences entre les deux indices. De tout temps, le rendement des deux indices s’est à peine distingué. Les titres à moyenne et à petite capitalisation du Russell 3000 n’expliquent le rendement de l’indice qu’en très petite partie, même s’il s’agit d’un indice composé de sociétés de toutes tailles. Bien que les deux indices reposent sur une méthode de pondération fondée sur la capitalisation boursière, l’indice S&P 500 fait appel à un comité subjectif pour l’inclusion des titres, tandis que le Russell 3000 utilise une méthode plus objective basée sur des règles.
Malgré l’inclusion des petites et des moyennes capitalisations dans le Russell 3000, les deux indices ont une composition semblable sur le plan de la capitalisation boursière, soit des titres à grande capitalisation, compte tenu de la méthode de pondération. Pour les investisseurs qui reconnaissent l’importance des titres à petite capitalisation comme moteur de rendement ou de diversification, un mandat spécialisé dans les titres à petite capitalisation peut être utile.
Par rapport à l’indice Russell 3000, l’indice S&P 500 est plus concentré en raison de son nombre de composantes moins important. Bien que les indices Russell 3000 et S&P 500 aient une méthode de construction comparable et partagent des similitudes au chapitre du risque et du rendement, les mécanismes de pondération des actions de chaque indice peuvent faire en sorte que les clients soient trop exposés aux sociétés à grande capitalisation. Les investisseurs qui cherchent à diversifier leur exposition au marché devraient rechercher une répartition plus équilibrée entre les sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation par l’intermédiaire d’autres indices.
Notre équipe peut aider votre organisation à trouver des stratégies de diversification, d’amélioration du rendement ou de réduction du risque en complément à votre exposition passive actuelle aux actions américaines à grande capitalisation. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com/institutional-indexing ou communiquez avec votre représentant d’Invesco.
