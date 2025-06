Marchés et économie

Obligations du Trésor, confiance et bénéfices : ce que les investisseurs doivent surveiller

Par Invesco

Six sujets que les investisseurs devront surveiller au cours des prochaines semaines, dont les taux des obligations du Trésor américain, la confiance aux États-Unis et en Europe, les prévisions de bénéfices aux États-Unis et les données économiques en Chine.