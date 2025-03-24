¿Cómo acceder a las potenciales ventajas de los CLOs?

A medida que el panorama financiero sigue evolucionando, los inversores buscan nuevas oportunidades para diversificar sus carteras y generar atractivas rentabilidades. Una de las inversiones que ha destacado notablemente en los últimos años por presentar estas características son los Collateralised Loan Obligation (CLOs) u obligaciones garantizadas por préstamos. Al ofrecer exposición al dinámico y, en ocasiones, resiliente, mercado de la deuda apalancada, los CLOs pueden ser una única y atractiva propuesta de inversión. El objetivo de este artículo es introducir estos instrumentos, explorar sus principales funciones y potenciales ventajas, y explicar por qué son una atractiva opción de inversión. Lee el artículo completo sobre cómo entender los CLOs en el dinámico panorama financiero actual («Understanding CLOs in Today’s Dynamic Financial Landscape»).

Introducción a los préstamos apalancados y los CLOs

Los préstamos apalancados son préstamos garantizados por un primer o segundo derecho de cobro (first lien o second lien) sobre los activos de un emisor que presentan una calificación crediticia de BB+/Ba1 o inferior y, normalmente, un tipo de interés variable. Suelen utilizarse como fuente de financiación en operaciones de fusión y adquisición (M&A) y en compras apalancadas por parte de patrocinadores de capital riesgo. A diferencia de los bonos high yield, los préstamos apalancados no se consideran títulos, y no están registrados en la SEC. Estos préstamos, que inicialmente estructuran uno o varios bancos, se sindican a un grupo de prestamistas en el mercado primario y, posteriormente, se negocian en el mercado secundario. Los préstamos apalancados representan la mayoría de las garantías de CLOs.

Los CLOs son special purpose vehicle (SPV) o vehículos de propósito especial titulizados por medio de un conjunto de activos, incluidos bonos y préstamos apalancados con garantías preferentes. Estos vehículos pueden recaudar intereses y capital del conjunto de activos subyacentes (normalmente formado por entre 200 y 400 prestamistas únicos), y su distribución se regula en virtud de un orden de prioridad (o cascada) claramente establecido en el contrato de emisión del CLO.

Estructura y gestión

Antes de la emisión, el CLO se capitaliza a través de la venta de tramos de deuda y aportaciones de capital propio. Una vez completada la emisión, un gestor administra activamente la cartera de CLO seleccionando el conjunto inicial de activos, que puede mantener o vender durante un periodo de inversión que normalmente dura entre cuatro y cinco años. Transcurridos dos años, los tramos de deuda del CLO suelen ser rescatables. Los gestores de CLOs perciben una comisión por gestionar activamente la cartera.

Los pagos de cupones y capital percibidos de los activos subyacentes (los préstamos) se destinan al pago de los cupones y el capital adeudados por los pasivos de CLO (los títulos de CLO). En un primer momento, los pagos van a parar al tramo de deuda de mayor calificación de la estructura de CLO y, posteriormente, van llegando a los tramos de deuda de menor calificación. En último lugar, los flujos de efectivo residuales se distribuyen entre el capital propio. Esto es lo que se denomina «cascada de flujo de efectivo». Los CLOs se estructuran para captar el diferencial o arbitraje existente entre los ingresos por intereses percibidos de los préstamos subyacentes y el interés abonado a los titulares de títulos de CLOs.

Consideraciones y posibles ventajas

Los CLOs pueden ofrecer posibles ventajas a los inversores. En primer lugar, proporcionan exposición al mercado de la deuda apalancada, que históricamente ha sido resiliente y ha ofrecido rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas. En segundo lugar, al gestionarse activamente, las carteras de CLOs pueden ajustarse dinámicamente a unas condiciones de mercado cambiantes, lo que puede potenciar su rentabilidad. Además, gracias a su estructura en tramos escalonados, permiten que los inversores elijan el nivel de riesgo y rentabilidad que mejor se ajuste a sus objetivos de inversión.

Sin embargo, es importante que los inversores conozcan la complejidad y los riesgos asociados a estos instrumentos. El comportamiento de los CLOs puede verse influido por diferentes factores, como la calidad crediticia de los préstamos subyacentes, la liquidez del mercado o las condiciones económicas. Por tanto, estos vehículos suelen ser adecuados para clientes profesionales, clientes cualificados e inversores sofisticados con la experiencia necesaria para evaluar correctamente estos factores.

Conclusión

Al proporcionar acceso al mercado de la deuda apalancada, los CLOs plantean una oportunidad de inversión poco común. Además, al gestionarse activamente y distribuir los flujos de efectivo de forma estructurada, pueden ser una opción interesante para aquellos inversores sofisticados que quieran diversificar sus carteras y obtener rentabilidades atractivas. Sin embargo, al igual que con cualquier otra inversión, es fundamental que los inversores realicen un análisis minucioso y conozcan todos los riesgos asociados antes de invertir en CLOs.

Para obtener más información, consulta el artículo para entender los CLOs en el dinámico panorama financiero actual («Understanding CLOs in Today's Dynamic Financial Landscape»).