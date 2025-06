¿Por qué invertir ahora en CLOs?

Disclosures front:

Presentador: “Hola, soy Ian Gilbertson, Senior Portfolio Manager y Co-Head of US CLOs en Invesco. Hoy os voy a hablar del tramo de capital de las CLOs, una interesante clase de activos que se ha popularizado en los círculos de la inversión institucional debido a su atractivo potencial de rentabilidad, sus ventajas estructurales y su perfil de rentabilidad inicial”.

[Cut to Figure 2: CLO SPV structure]

Presentador: “Las CLO son special purpose vehicles que emiten valores para financiar la adquisición de una cartera diversificada de préstamos bancarios. Los inversores pueden invertir en los tramos de deuda o en el de capital, cada uno de ellos con distintos perfiles de riesgo y de rentabilidad”.

[Cut to graphics showing ‘CLO Equity’ and related visuals]

Presentador: “Dentro de la estructura de las CLOs, el tramo de capital está subordinado. Esta clase de activo destaca por su potencial para ofrecer unas interesantes rentabilidades absolutas y ajustadas al riesgo. A fecha de noviembre de 2024, el mercado mundial de los activos del tramo de capital de las CLOs representa aproximadamente 160.000 millones de USD, es decir, cerca de un 12% de los 1,3 billones de USD del mercado de CLOs”.

[Cut to Figure 5: La magnitud y la dirección de los flujos de efectivo complementan los del capital privado

Presentador: “Una de las ventajas más importantes del tramo de capital de las CLOs es su elevado potencial histórico para ofrecer rentas, ya que los dividendos trimestrales suelen ser de entre un 3% y un 4%. Por lo general, esta rentabilidad es mayor al principio y permite que los inversores perciban dividendos al comienzo del ciclo de vida de la inversión. Las rentas también pueden ayudar a diversificar otras inversiones, como el capital riesgo, que, debido a su curva en forma de J, habitualmente ofrece rentabilidad hacia el final de la tenencia“.

[Cut to Figure 4: Strong median cash flows, though wide dispersion driven by manager skill]

Presentador: “El tramo de capital de las CLOs también puede ofrecer ventajas estructurales. La financiación es a largo plazo y fija, de manera que los gestores de las garantías pueden centrarse en la gestión activa sin tener que preocuparse por la liquidez. La gestión activa puede potenciar las rentabilidades mediante la selección, la negociación y la refinanciación estratégicas de los préstamos. No obstante, la gran divergencia de resultados del tramo de capital de las CLOs pone de relieve que los mejores resultados solo se consiguen con gestores avezados, ya que aquellos en los cuartiles inferiores obtienen rentabilidades muy por debajo de las que podría lograr un gestor en la media del espectro”.

[Cut back to presenter]

Presentador: “En conclusión, el tramo de capital de las CLOs es una clase de activo única. Su potencial para obtener rentas altas, sus ventajas estructurales y su contribución a la diversificación refuerzan la tesis para incluirlo en las estrategias de inversión institucional.

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Los valores de financiación estructurada, como los CLO, implican una variedad de riesgos únicos. El rendimiento de un CLO se ve afectado por una variedad de factores, incluyendo su prioridad en la estructura de capital del emisor, la disponibilidad de cualquier mejora crediticia, el nivel y el momento de los pagos y recuperaciones, y las características de los recibos, préstamos u otros activos subyacentes que están siendo titulizados, la distancia de esos activos del originador o transferente, la adecuación y la capacidad de realizar cualquier garantía relacionada y la capacidad del administrador de los activos titulizados. Highly rated tranches of CLO

Los tramos de deuda de CLO con alta calificación pueden ser degradados, y en entornos de mercado estresados, incluso los tramos de deuda de CLO con alta calificación pueden experimentar pérdidas debido a incumplimientos en el colateral de los préstamos subyacentes, la desaparición de los tramos subordinados/de capital, la anticipación del mercado de incumplimientos, así como el sentimiento negativo del mercado con respecto a los valores CLO como clase de activo

Muchos préstamos preferentes son ilíquidos, lo que significa que los inversores podrían no ser capaces de venderlos rápidamente a un precio razonable o que los reembolsos se podrían retrasar debido a la falta de liquidez de los préstamos preferentes. El mercado de valores ilíquidos es más volátil que el de valores líquidos. El mercado de préstamos preferentes podría verse afectado en caso de recesión económica o de una subida o bajada significativa de los tipos de interés. Los préstamos preferentes, como la mayoría de las obligaciones de deuda, implican riesgo de impago. El mercado de senior loans sigue estando menos desarrollado en Europa que en EE.UU. Por consiguiente, y a pesar del desarrollo de este mercado en Europa, el mercado secundario europeo de senior loans no suele considerarse tan líquido como el estadounidense. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido.

Los productos de inversión alternativos, incluido el capital privado, pueden implicar un mayor grado de riesgo, pueden recurrir al apalancamiento y a otras prácticas de inversión especulativas que pueden aumentar el riesgo de pérdida de la inversión, pueden ser muy ilíquidos, pueden no estar obligados a facilitar información periódica sobre precios o valoraciones a los inversores, pueden implicar estructuras fiscales complejas y retrasos en la distribución de información fiscal importante, no están sujetos a los mismos requisitos reglamentarios que las carteras de inversión, suelen cobrar comisiones más elevadas que pueden compensar cualquier ganancia y, en muchos casos, las inversiones subyacentes no son transparentes y solo las conoce el gestor de inversiones. A menudo no existe un mercado secundario para las participaciones de capital privado, y no se espera que se desarrolle ninguno. Puede haber restricciones a la transferencia de participaciones en dichas inversiones.

El Índice de Rendimientos de Capital de CLO de Flat Rock busca medir el rendimiento sin apalancamiento y bruto de comisiones de los tramos de capital de CLO de EE. UU., representado por el rendimiento ponderado por el mercado de los activos subyacentes de los fondos que divulgan públicamente sus participaciones y valores de mercado justo a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Los fondos informantes cumplen con ciertos criterios de elegibilidad. La fecha de inicio del índice es el 30 de septiembre de 2014. El índice se calcula trimestralmente con un retraso de 75 días. Había 490 CLO informando al 30 de septiembre de 2024.

Invesco disclosures

Esta información no está destinada como una recomendación para invertir en una clase de activo o estrategia específica, ni como una promesa de rendimiento futuro. Estas suposiciones de clases de activos son pasivas y no consideran el impacto de la gestión activa. Dada la complejidad de las compensaciones riesgo-recompensa involucradas, le recomendamos que considere su juicio y enfoques cuantitativos al establecer asignaciones estratégicas a clases de activos y estrategias Este material no está destinado a proporcionar, y no debe ser considerado como, asesoramiento fiscal.

Las referencias a rendimientos futuros no son promesas ni estimaciones de los rendimientos reales que una cartera de clientes pueda lograr. Las suposiciones y estimaciones se proporcionan solo con fines ilustrativos. No deberá servir de base para realizar recomendaciones de compra o venta de valores. Las previsiones de las tendencias del mercado financiero que se basan en las condiciones actuales del mercado constituyen nuestro juicio y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los rendimientos estimados pueden estar condicionados por escenarios económicos. En caso de que se produzca un escenario particular, los rendimientos reales podrían ser significativamente mayores o menores que estas estimaciones.

Los índices no están gestionados y se utilizan solo con fines ilustrativos. No están destinados a ser indicativos del rendimiento de ninguna estrategia No es posible invertir directamente en un índice.

