La ventaja estratégica de los CLOs con calificación AAA

Potenciales estratégicas ventajas de los CLOs

Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Riesgo de los valores de deuda de CLO: Los tramos de valores de deuda de CLO con alta calificación pueden ser degradados, y en entornos de mercado estresados, incluso los tramos de valores de deuda de CLO con alta calificación pueden experimentar pérdidas debido a incumplimientos en la garantía de préstamos subyacente, la desaparición de los tramos subordinados/de capital, la anticipación del mercado de incumplimientos, así como el sentimiento negativo del mercado con respecto a los valores de CLO como clase de activo.

Kevin Petrovcik:

Mi nombre es Kevin Petrovcik y soy gestor de carteras de clientes y parte de la plataforma de crédito privado de 48.000 mill. USD de Invesco. Estoy muy emocionado de pasar tiempo contigo hoy para discutir algunos nuevos desarrollos que ahora permitirán un acceso más fácil a las inversiones en AAA-rated CLO note. Este es uno de los activos de grado de inversión con mayor rendimiento y son AAA. Mi objetivo hoy es proporcionarte lo siguiente: primero, una introducción a las CLO notes y una mejor comprensión de cómo pueden ser beneficiosas para las carteras de los clientes. Y segundo, una descripción de la expertise de Invesco en la inversión en CLO notes y qué diferencia a Invesco Private Credit de algunos de nuestros competidores. Así que, ¡empecemos!

Antes de analizar qué es una CLO note, dediquemos un tiempo a conocer los CLO. Una obligación de préstamo colateralizada o CLO es una securitización de una cartera gestionada de préstamos apalancados senior asegurados. Estos son los mismos activos subyacentes que hemos estado gestionando en Invesco Private Credit durante los últimos 35 años.

Los emisores corporativos financiarán operaciones regulares, así como eventos del mercado de capitales con estos préstamos subyacentes. Los eventos normales del mercado de capitales incluyen cosas como fusiones, adquisiciones o compras apalancadas por patrocinadores de capital privado. Los préstamos subyacentes no son valores, pero están calificados y típicamente por debajo del grado de inversión. Los préstamos son floating rate, y tienen un diferencial fijo sobre esa tasa base flotante Euribor en Europa o SOFR en Estados Unidos. Aunque los préstamos subyacentes no son valores, son instrumentos de deuda privada. Los inversores en préstamos obtienen el beneficio de ser senior, asegurados y primeros en la línea de reembolso si algo sale mal con el emisor.

Ahora, la estructura del CLO en sí emite valores en forma de notas y acudirá a agencias de calificación, probablemente Moody's, Standard & Poor's o Fitch, para obtener la calificación de estas notas. Al igual que cualquier otro instrumento calificado, esa calificación refleja la probabilidad de reembolso completo de todo el principal y los intereses. Cada nota calificada tiene un perfil de riesgo diferente basado en la prioridad de la reclamación del flujo de efectivo del CLO subyacente.

Las tramos AAA tienen prioridad de pago y, por lo tanto, el perfil de riesgo más bajo con la protección estructural más fuerte. Desde el punto de vista de las agencias de calificación, una AAA-rated CLO note tiene el mismo riesgo de incumplimiento que un bono soberano o corporativo calificado AAA. Los CLO en su forma actual han existido durante casi 30 años. Una de las principales ventajas de las CLO notes es su flujo de ingresos de tasa flotante de alta calidad con los mayores diferenciales sobre los activos AAA tradicionales.

Este mayor diferencial y rendimiento ha resultado históricamente en que las AAA CLO notes superen a clases de activos comparables, pero con menos volatilidad. Esta combinación de mayores ingresos, menor volatilidad y baja correlación con las clases de activos tradicionales ayuda a diversificar la cartera de un inversor.

Los CLO tienen varias pruebas de cobertura de activos y colaterales que se corrigen automáticamente en períodos de estrés. Para ser justos, los CLO son parte de una clase de activos menos líquida que puede tener un mayor grado de volatilidad de precios durante períodos de sentimiento de aversión al riesgo. Sin embargo, las AAA notes ofrecen la mayor prioridad de pago en toda la exposición crediticia corporativa subyacente, que en sí misma es senior y asegurada. De hecho, en los últimos 25 años, las AAA-rated CLO notes nunca han incumplido. Las CLO notes han demostrado ser muy resistentes y fueron una de las clases de activos con mejor rendimiento durante la recesión del mercado en 2022, proporcionando diversificación respecto a las clases de activos tradicionales y superando a los bonos de grado de inversión en más del 16%. Ahora, con una comprensión general de las CLO notes, centrémonos en lo que diferencia el enfoque de Invesco para gestionar las CLO notes. Invesco aprovecha los 35 años de experiencia del equipo de crédito privado en los mercados de crédito privado. Nuestro equipo ha estado realizando inversiones en rated CLO notes para carteras institucionales durante más de 25 años.

Primero, como uno de los mayores gestores de préstamos con más de 48.000 mill. USD en crédito privado, estamos en una posición privilegiada para entender el colateral subyacente. Debido a que nuestro equipo de inversión en CLO notes trabaja junto a nuestro equipo de préstamos senior, podemos incorporar tanto nuestro conocimiento de los gestores de CLO como nuestra visión propia del colateral subyacente para filtrar el segmento de menor calidad del mercado. El mayor subsector de la plataforma de Crédito Privado de Invesco gestiona más de 16.000 mill. USD en CLO subyacentes. Esto posiciona a Invesco como uno de los principales gestores de CLO en Europa y Estados Unidos. Nuestros gestores de carteras de CLO son los mismos inversores que toman decisiones de inversión sobre en qué nota invertir. No solo entendemos qué matices y características buscar al invertir en CLO, Invesco tiene una relación bien establecida con todos los suscriptores para obtener buenas asignaciones en nuevas emisiones atractivas y oportunidades secundarias.

Por último, Invesco ha estado invirtiendo en CLO notes durante los últimos 25 años. Gestionamos casi 2.000 mill. USD en CLO notes para inversores institucionales a nivel mundial, incluidas cuentas institucionales separadas que abarcan los últimos 15 años.

En resumen, las AAA-rated CLO notes representan una adición atractiva a muchas carteras. Los niveles de ingresos relativamente altos, junto con su baja duración, crean una insensibilidad a los cambios en las tasas de interés sobre su precio, ventajas estructurales y una baja correlación general, lo que realmente les permite actuar potencialmente como un componente de una cartera de renta fija mucho más grande. El proceso de inversión probado en el tiempo de Invesco puede trabajar a través de todos los matices de la clase de activos y, en general, trabajar para apuntar a altos niveles de retorno ajustado por riesgo. Dejando esta oportunidad potencial en manos de los inversores. Para obtener más información sobre inversiones, por favor contacta con Invesco ETF.

Fuentes

Los AAA CLO notes han superado históricamente a clases de activos comparables debido a su flujo de ingresos de tasa flotante de alta calidad con mayores diferenciales sobre los activos AAA tradicionales, pero con menos volatilidad. Estos datos se refieren a: Rendimiento representado por Rendimiento al Peor (YTW). AAA CLO notes de Estados Unidos representadas por el índice J.P. Morgan CLOIE AAA, Corporativos AAA de Estados Unidos por el índice Bloomberg U.S. Aaa Corporate, ABS AAA de Estados Unidos por el índice Bloomberg US Agg. ABS AAA, índice Bloomberg US Aggregate Bond por US Agg, Tesorerías a 1-3 años por el índice U.S. Treasury: 1-3 Year y Corporativos de Estados Unidos a 1-3 años por el componente del índice US Agg. Notas AAA CLO de Euro representadas por el índice J.P. Morgan Euro CLOIE. Euro Agg 1-3 años por el índice Euro-Aggregate: 1-3 Year. Euro Securitized AAA por el índice Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA. Euro Agg por el índice Bloomberg Euro-Aggregate. Euro Corp IG por el índice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate. Euro Corp AAA por el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa y Euro Agg Treasury por el índice Euro-Aggregate: Treasury. Todos los índices en EUR están cubiertos a EUR. No se puede realizar una inversión directamente en un índice. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Todos los datos a 31 de diciembre de 2024.

La superación de las AAA CLO notes en 2022 hace referencia al índice JP Morgan CLOIE AAA en comparación con el rendimiento del índice Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade para el año 2022.

Todos los datos de Invesco Senior Secured Management, Inc. a 31 de diciembre de 2024, salvo mención expresa.

