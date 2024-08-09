Exposición de bajo coste a bonos gubernamentales de alta calidad

Para los inversores que buscan diversificar sus carteras, los bonos gubernamentales de alta calidad pueden ofrecer protección en tiempos de incertidumbre en los mercados. Son una herramienta de diversificación muy útil y es probable que ocupen gran parte de las carteras de los inversores precavidos.

Los bonos gubernamentales de mercados desarrollados, respaldados por las mayores y más sólidas economías del mundo, están entre las clases de activos más seguras y con mayor liquidez. Los bonos gubernamentales suelen tener buenos resultados en tiempos convulsos y pueden ayudar a diversificar el riesgo en carteras multiactivos. Los bonos gubernamentales, que a menudo se consideran un amortiguador potencial ante la volatilidad de la renta variable y otros mercados con mayor riesgo, sirven como asignación principal para los inversores

Ofrecemos una amplia gama de ETFs de bonos gubernamentales de países desarrollados a bajo coste, con una variedad de plazos de vencimiento y una amplia exposición a bonos del Tesoro estadounidense, gilts británicos y bonos gubernamentales europeos.

Escoge el ETF que mejor se adapte a tus necesidades

Tanto si estás buscando una exposición amplia para intentar reducir la volatilidad como si te diriges a un segmento específico de la curva de tipos en función de tus perspectivas sobre los tipos de interés, tenemos una amplia gama de bonos gubernamentales para ti.

US Treasury Bond UCITS ETFs

Para los inversores precavidos, es probable que los bonos del Tesoro estadounidense ocupen un lugar importante en sus carteras, mientras que otros inversores pueden usarlos para diversificar o para protegerse en caso de caídas en la renta variable. Ofrecemos cinco ETFs con exposición específica a diferentes rangos de vencimiento y un ETF que ofrece una amplia exposición en todo el espectro de vencimiento hasta los 30 años.

Euro Government Bonds UCITS ETFs

Nuestra gama de ETFs gubernamentales europeos tienen algunas de las comisiones más bajas de Europa y pueden ofrecer a los inversores un acceso fácil a esta clase de activos. Ofrecemos cuatro ETFs con exposición específica a diferentes rangos de vencimiento y un ETF que ofrece una amplia exposición en todo el espectro de vencimiento. 

UK Gilts UCITS ETF

Acceder a bonos gubernamentales denominados en libras esterlinas es fácil con nuestros ETFs de gilts británicos.  Ofrecemos dos ETFs distintos, uno con una exposición amplia en todo el espectro de vencimiento y otro con exposición específica a corto plazo. 

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido.

    US Treasury Bond UCITS ETFs: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

    Euro Government Bonds UCITS ETFs: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

    UK Gilts UCITS ETF: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

¿Por qué elegir los ETFs de Invesco?

Ambos ETFs de Invesco tratan de obtener la rentabilidad de un índice a través de la réplica física pasiva. Esto significa que, en la medida que sea posible y práctico, los ETFs tendrán posiciones en todos los valores del índice con sus respectivas ponderaciones y reajustarán las posiciones siempre que se rebalancee el índice.

El equipo de gestores de cartera de Invesco es responsable de comprar y vender los bonos del ETF de manera eficiente y reajustar la cartera, mientras que nuestro equipo específico de mercados de capital colabora estrechamente con brokers y creadores de mercado que facilitan una negociación eficiente de nuestros ETFs. 

La lista completa de las posiciones del ETF y los componentes del índice se publican a diario en el sitio web de Invesco ETF

  • Notas

    Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo.

    Información importante

    Comunicación de Marketing. Solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. Datos a 30 de diciembre de 2022, salvo que se indique expresamente otra cosa. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. El presente documento no debe considerarse asesoramiento financiero bajo ningún concepto. Las personas interesadas en adquirir participaciones del producto deberían informarse sobre (i) las obligaciones legales vigentes en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio, (ii) los controles de divisas que les resultaran aplicables y (iii) posibles repercusiones fiscales relevantes. Para obtener más información sobre nuestros fondos y sobre los riesgos relevantes, consulte el Documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales y semestrales, el Prospecto y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    US Treasury Bond UCITS ETFs: “Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond UCITS ETF.

    Euro Government Bonds UCITS ETFs: “Bloomberg®” y Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

    UK Gilts UCITS ETf: “Bloomberg®” y Bloomberg Sterling Gilt Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco UK Gilts UCITS ETF.

    Emitido por Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

