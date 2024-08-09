Exposición de bajo coste a bonos gubernamentales de alta calidad

Para los inversores que buscan diversificar sus carteras, los bonos gubernamentales de alta calidad pueden ofrecer protección en tiempos de incertidumbre en los mercados. Son una herramienta de diversificación muy útil y es probable que ocupen gran parte de las carteras de los inversores precavidos.

Los bonos gubernamentales de mercados desarrollados, respaldados por las mayores y más sólidas economías del mundo, están entre las clases de activos más seguras y con mayor liquidez. Los bonos gubernamentales suelen tener buenos resultados en tiempos convulsos y pueden ayudar a diversificar el riesgo en carteras multiactivos. Los bonos gubernamentales, que a menudo se consideran un amortiguador potencial ante la volatilidad de la renta variable y otros mercados con mayor riesgo, sirven como asignación principal para los inversores

Ofrecemos una amplia gama de ETFs de bonos gubernamentales de países desarrollados a bajo coste, con una variedad de plazos de vencimiento y una amplia exposición a bonos del Tesoro estadounidense, gilts británicos y bonos gubernamentales europeos.