Exposición de bajo coste a bonos gubernamentales de alta calidad
Para los inversores que buscan diversificar sus carteras, los bonos gubernamentales de alta calidad pueden ofrecer protección en tiempos de incertidumbre en los mercados. Son una herramienta de diversificación muy útil y es probable que ocupen gran parte de las carteras de los inversores precavidos.
Los bonos gubernamentales de mercados desarrollados, respaldados por las mayores y más sólidas economías del mundo, están entre las clases de activos más seguras y con mayor liquidez. Los bonos gubernamentales suelen tener buenos resultados en tiempos convulsos y pueden ayudar a diversificar el riesgo en carteras multiactivos. Los bonos gubernamentales, que a menudo se consideran un amortiguador potencial ante la volatilidad de la renta variable y otros mercados con mayor riesgo, sirven como asignación principal para los inversores
Ofrecemos una amplia gama de ETFs de bonos gubernamentales de países desarrollados a bajo coste, con una variedad de plazos de vencimiento y una amplia exposición a bonos del Tesoro estadounidense, gilts británicos y bonos gubernamentales europeos.
Escoge el ETF que mejor se adapte a tus necesidades
Tanto si estás buscando una exposición amplia para intentar reducir la volatilidad como si te diriges a un segmento específico de la curva de tipos en función de tus perspectivas sobre los tipos de interés, tenemos una amplia gama de bonos gubernamentales para ti.
Para los inversores precavidos, es probable que los bonos del Tesoro estadounidense ocupen un lugar importante en sus carteras, mientras que otros inversores pueden usarlos para diversificar o para protegerse en caso de caídas en la renta variable. Ofrecemos cinco ETFs con exposición específica a diferentes rangos de vencimiento y un ETF que ofrece una amplia exposición en todo el espectro de vencimiento hasta los 30 años.
Nuestra gama de ETFs gubernamentales europeos tienen algunas de las comisiones más bajas de Europa y pueden ofrecer a los inversores un acceso fácil a esta clase de activos. Ofrecemos cuatro ETFs con exposición específica a diferentes rangos de vencimiento y un ETF que ofrece una amplia exposición en todo el espectro de vencimiento.
Acceder a bonos gubernamentales denominados en libras esterlinas es fácil con nuestros ETFs de gilts británicos. Ofrecemos dos ETFs distintos, uno con una exposición amplia en todo el espectro de vencimiento y otro con exposición específica a corto plazo.
¿Por qué elegir los ETFs de Invesco?
Ambos ETFs de Invesco tratan de obtener la rentabilidad de un índice a través de la réplica física pasiva. Esto significa que, en la medida que sea posible y práctico, los ETFs tendrán posiciones en todos los valores del índice con sus respectivas ponderaciones y reajustarán las posiciones siempre que se rebalancee el índice.
El equipo de gestores de cartera de Invesco es responsable de comprar y vender los bonos del ETF de manera eficiente y reajustar la cartera, mientras que nuestro equipo específico de mercados de capital colabora estrechamente con brokers y creadores de mercado que facilitan una negociación eficiente de nuestros ETFs.
La lista completa de las posiciones del ETF y los componentes del índice se publican a diario en el sitio web de Invesco ETF.