La Comisión Von der Leyen quiere impulsar la competitividad de la Unión Europea a través de los servicios financieros

¿Es viable la propuesta de Von der Leyen de una Unión Europea más competitiva?

La nueva Comisión Von der Leyen pretende impulsar la competitividad de la Unión Europea, por ejemplo, centrándose en mejorar los servicios financieros y las finanzas sostenibles.

Esto incluye el desarrollo de pensiones privadas y complementarias, así como facilitar que la ciudadanía europea invierta mediante productos de ahorro e inversión de coste competitivo.

El 17 de septiembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la tan esperada estructura de su nueva Comisión, así como las "cartas de intenciones", que establecen sus prioridades para los próximos cinco años.

La estructura incluye ahora seis vicepresidencias ejecutivas. Aunque, antes de su nombramiento, tendrán que someterse a audiencias de confirmación en el Parlamento, donde se examinarán sus conflictos de intereses y su integridad.

Se espera que estas audiencias tengan lugar entre mediados de octubre y principios de noviembre. A partir de su nombramiento, quienes entren a formar parte de la Comisión contribuirán a configurar el panorama político y normativo de los próximos cinco años.

Sin embargo, con los Estados miembros divididos en numerosas cuestiones críticas y una falta de acuerdo en la Unión Europea sobre lo que implica una mayor "competitividad", está por ver hasta qué punto la nueva Comisión puede alcanzar sus objetivos.

Las personas clave de la Comisión, desde la perspectiva de los servicios financieros, son:

Stéphane Séjourné (Francia, Renew) ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo para supervisar la amplia cartera de "política industrial" solicitada por el presidente francés Emmanuel Macron, con supervisión directa de la DG GROW (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

Un factor determinante de su influencia y la de Francia sobre la política de la Unión Europea en el futuro será su capacidad para hacer valer su autoridad sobre los cuatro comisarios que trabajarán bajo su dirección. Entre estos figuran los comisarios de Comercio, Economía, Mercados de Capitales e Innovación.

Séjourné también supervisará al comisario Šefčovič (Eslovaquia, NI), que dirigirá la política comercial de la Unión Europea. Se ocupará sobre todo de vincular la política comercial de la Unión Europea con los objetivos de la política económica exterior de la Unión Europea.

Esto significa que se pasará de la búsqueda de (nuevos) acuerdos de libre comercio a la defensa de los intereses económicos de la Unión Europea. También será responsable de las relaciones comerciales de la Unión Europea con socios clave, como Reino Unido y Estados Unidos.

María Luís Albuquerque (Portugal, European Peoples Party) supervisará la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA) bajo la supervisión de Stéphane Séjourné.

Su misión es ultimar la Unión de los Mercados de Capitales de la Unión Europea (ahora denominada Unión de Ahorros e Inversiones) para que las inversiones privadas puedan impulsar la innovación y la decreciente productividad de Europa. La carta de intenciones de Albuquerque está muy influida por los informes Draghi y Letta, y le encomienda una serie de objetivos clave, entre ellos:

El desarrollo de pensiones privadas y complementarias , aunque el éxito requerirá principalmente una actuación a nivel de los Estados miembros y no de la Unión Europea.

, aunque el éxito requerirá principalmente una actuación a nivel de los Estados miembros y no de la Unión Europea. El diseño de productos de ahorro e inversión sencillos y de bajo coste para facilitar la inversión a la ciudadanía europea. Sin embargo, la creación de una nueva categoría de productos (una propuesta francesa) podría complicar el panorama de la inversión y probablemente encontrará la oposición de muchos gobiernos y reguladores de los Estados miembros.

para facilitar la inversión a la ciudadanía europea. Sin embargo, la creación de una nueva categoría de productos (una propuesta francesa) podría complicar el panorama de la inversión y probablemente encontrará la oposición de muchos gobiernos y reguladores de los Estados miembros. Mantener el liderazgo mundial de la Unión Europea en finanzas sostenibles . Actualmente, no esperamos ninguna nueva legislación significativa en materia de finanzas sostenibles, aparte de la revisión del Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (Sustainability Financial Disclosure Regulation, SFDR). Esto probablemente implicará la introducción de un marco de categorización deliberado para los productos sostenibles, así como cambios en el régimen de divulgación actual. La Comisión ha empezado a trabajar en esta revisión y se espera una propuesta para el segundo trimestre de 2025.

. Actualmente, no esperamos ninguna nueva legislación significativa en materia de finanzas sostenibles, aparte de la revisión del Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (Sustainability Financial Disclosure Regulation, SFDR). Esto probablemente implicará la introducción de un marco de categorización deliberado para los productos sostenibles, así como cambios en el régimen de divulgación actual. La Comisión ha empezado a trabajar en esta revisión y se espera una propuesta para el segundo trimestre de 2025. Mejorar el sistema de supervisión de la Unión Europea, diseñado para ofrecer una opción a los Estados miembros (Francia) que han pedido una supervisión a nivel europeo de las mayores gestoras de activos.

La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera (España, PSOE) no solo será responsable de la Transición Limpia, Justa y Competitiva, sino que también se ocupará de la transición digital.&

Además, como comisaria responsable, supervisará la Dirección General que dirige la competencia y se ocupará de alinear las políticas de competencia e industrial.

En consonancia con las ambiciones de desregulación y simplificación de la nueva legislatura, von der Leyen nombró a Valdis Dombrovskis (Letonia, Partido Popular Europeo) nuevo comisario de Aplicación y Simplificación, encargado de agilizar la regulación. Desempeñará un papel importante en los intentos de reducir la burocracia en todos los ámbitos políticos, incluidos los servicios financieros.

El plan de Von der Leyen y Draghi para la competitividad de la Unión Europea

Varias de las recomendaciones de Ursula von der Leyen en sus cartas de intenciones reflejan lo expuesto en el informe de Mario Draghi sobre la competitividad.

Entre ellas se incluye la creación de fuentes adecuadas de financiación para inversiones productivas mediante el desarrollo de la Unión de Mercados de Capitales, un espacio fiscal más integrado, deuda común y financiación específica.

Estos puntos se han recogido expresamente en la carta de intenciones de Albuquerque para los servicios financieros. Una impresión general que se desprende del informe y de las cartas de intenciones es la necesidad y el apoyo de una mayor simplificación en la legislación de la Unión Europea.

En el cuadro siguiente se resumen los ámbitos clave para quienes gestionan activos y las perspectivas legislativas: