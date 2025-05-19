Presentación del Invesco Global Consumer Trends Fund

Presentación del Invesco Global Consumer Trends Fund

Una cartera mundial de renta variable basada en el análisis y centrada en aprovechar los cambios en las tendencias de consumo, incluidos los impulsados por el aumento de la conectividad digital, los cambios demográficos, la mejora del nivel de vida y la evolución de la inteligencia artificial.

El cambio es el combustible para el crecimiento

Creemos que es un buen momento para invertir en el sector de consumo porque nos encontramos en un periodo de disrupción. La tecnología está cambiando dónde compramos, cómo compramos, cómo consumimos contenidos, cómo viajamos y, en definitiva, cómo gastamos nuestros ingresos discrecionales.

Basado en el análisis

Seleccionamos empresas a partir del análisis fundamental, la valoración y buscando el momento oportuno.

Cartera diversificada

Construimos la cartera aplicando de forma sistemática unas prácticas de diversificación y unas estrictas disciplinas de venta.

Enfoque multitemático

Nuestro objetivo es aprovechar las tendencias en segmentos como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la automatización.

¿Por qué seleccionar este fondo?

El fondo invierte en empresas que están aprovechando los cambios en cómo las personas consumen su tiempo o su dinero a nivel mundial. Este conjunto de oportunidades cambia a lo largo del tiempo en función de las tendencias de consumo, pero incluye empresas de todos los sectores y capitalizaciones bursátiles, en particular, de los sectores de consumo discrecional y servicios de comunicación.

Actualmente, encontramos oportunidades en una serie de temas, tales como:

  1. la inteligencia artificial (IA): la recomendación y creación de contenidos y los asistentes de tareas/productividad con IA cambiarán la forma de interactuar y consumir.

  2. el comercio electrónico: a medida que mejoran las herramientas dedicadas a la compra digital y aumentan las capacidades gracias a una mejor infraestructura y automatización, creemos que el comercio electrónico seguirá creciendo de forma considerable con una rentabilidad cada vez mayor.

  3. la automatización: creemos que las empresas que puedan sacar partido de la tecnología para automatizar y controlar objetos físicos, como robots que realicen tareas o vehículos que faciliten el transporte, tienen un gran potencial de ganancias. 

La gestión del fondo se basa en un proceso continuo de identificación de empresas con un crecimiento de los beneficios de alta calidad y un potencial de revalorización favorable del capital. El equipo gestor emplea un enfoque de tres pilares en el proceso de inversión:

  1. selección de valores basada en el análisis fundamental, la valoración y la búsqueda del momento oportuno;

  2. construimos la cartera aplicando de forma sistemática unas prácticas de diversificación y unas estrictas disciplinas de venta;

  3. gestión del riesgo y análisis de factores temáticos externos integrados en cada fase del proceso de inversión.

Los cambios tecnológicos sin precedentes exigen una gestión activa y con visión de futuro, mejor preparada para identificar los ganadores de cuota de mercado del mañana que las estrategias de gestión pasiva basadas en el pasado.

Visita la página de producto del Invesco Global Consumer Trends Fund para consultar los KIDs/KIIDs y las fichas del fondo  La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado.

 

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.

Más información sobre el fondo

Conoce al equipo

Ido Cohen y Juan Hartsfield gestionan el fondo desde hace más de 10 años y suman más de 50 años de experiencia en el sector. 

Nuestro proceso consiste en un enfoque de análisis fundamental 'bottom-up', que resulta crucial a la hora de buscar tendencias disruptivas. Hay que llevar a cabo un análisis de cada empresa para comprender qué productos están ganando cuota de mercado y por qué, y cómo está cambiando el comportamiento de consumo.

Preguntas frecuentes

El universo de inversión del Invesco Global Consumer Trends Fund es amplio y diverso e incluye empresas de diferentes sectores y áreas geográficas que se espera que se beneficien de las tendencias, incluidas las impulsadas por el aumento de la conectividad digital, los cambios demográficos, la mejora del nivel de vida y la evolución de la inteligencia artificial.

Las tendencias de consumo se refieren a las pautas de comportamiento y preferencias que muestran los consumidores a la hora de tomar decisiones de compra. Estas tendencias pueden verse influidas por diversos factores, como la evolución demográfica, los avances tecnológicos y los cambios en las normas y valores sociales.

Estos son algunos ejemplos de tendencias de consumo actuales:

  1. La inteligencia artificial generativa: la conectividad a través de internet y los dispositivos móviles abre la puerta a unos estilos de vida cada vez más digitales, y la inteligencia artificial generativa es la nueva interfaz de comunicación entre las personas y la información digital.
  2. El comercio electrónico: el auge del comercio electrónico ha provocado cambios en el comportamiento de consumo, ya que muchas personas prefieren comprar por internet antes que en tiendas físicas.
  3. La salud y el bienestar: los consumidores se preocupan cada vez más por la salud y buscan productos que parezcan más saludables o que ofrezcan ventajas funcionales.
  4. La personalización: las personas demandan productos y servicios personalizados que respondan a sus propias necesidades y preferencias.
  5. La economía de la experiencia: los consumidores buscan experiencias más que productos, y muchos prefieren los viajes y las actividades de ocio a las posesiones materiales.

Comprender las tendencias de consumo es importante para las empresas, ya que puede ayudarlas a desarrollar productos y servicios que cubran mejor las necesidades y preferencias de su mercado objetivo.

  • Datos a 30 de noviembre de 2024, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para obtener información sobre nuestros fondos y los riesgos relevantes, consulte los Documentos de información clave/Documentos de información clave para el inversor (idiomas locales) y el Folleto (inglés, francés, alemán, español, italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de quienes invierten está disponible en inglés enwww.invescomanagementcompany.ie.La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Es posible que no todas las clases de acciones de este fondo estén disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni necesariamente se adaptan a todos los inversores.

    EMEA4229199/2024
